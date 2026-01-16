Inteligencia artificial y educación: el enfoque de Mendoza Aumentada y la experiencia FlexFlix

inteligencia artificial estudiantes tecnología freepik (1) La inteligencia artificial llegó a las aulas y el desafío es cómo utilizarla para generar un pensamiento crítico.

Del arte de responder al arte de preguntar

El modelo pedagógico que impulsa Mendoza Aumentada parte de una premisa clara: aprender no es responder, es comprender procesos. En este enfoque, la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento humano, sino que lo expone y lo potencia cuando se la utiliza de manera intencionada.

FlexFlix trabaja sobre esta lógica a través de una metodología que combina contenidos curriculares en formato audiovisual, guías socráticas que entrenan la formulación de preguntas, acompañamiento conversacional con inteligencia artificial y mediación pedagógica permanente del docente.

La IA no “da la respuesta correcta”: acompaña el razonamiento, devuelve preguntas, invita a revisar decisiones y a justificar recorridos. El centro sigue siendo el estudiante pensando.

Formación docente como condición de sentido

La implementación de este enfoque se apoya en una decisión estratégica: formar primero a los docentes. En el marco de Mendoza Aumentada y del programa Edutec, más de 3.000 docentes de nivel primario y secundario participaron de instancias de capacitación vinculadas al uso pedagógico de la inteligencia artificial.

Las formaciones estuvieron orientadas a:

diseñar consignas que prioricen procesos cognitivos

integrar IA con criterios éticos y pedagógicos

con criterios éticos y pedagógicos evaluar trayectorias de aprendizaje, no solo resultados finales

acompañar a estudiantes con distintos puntos de partida

Esto garantiza que la IA no ingrese al aula como un atajo, sino como una herramienta al servicio del proyecto pedagógico.

inteligencia artificial escuelas educacion

Evidencia del impacto de la IA en las aulas

La experiencia de utilización de inteligencia artificial en las aulas de Mendoza cuenta hoy con escala y evidencia empírica:

137 escuelas secundarias

33.836 estudiantes de 1º a 3º año

Un dato especialmente significativo es que los estudiantes que partían de niveles más bajos en la preevaluación registraron las mayores mejoras en la posevaluación. Este comportamiento muestra que el modelo FlexFlix funciona como un ecualizador pedagógico, permitiendo que quienes presentaban mayores dificultades iniciales logren avances sustantivos en comprensión y desempeño.

La combinación de recursos audiovisuales, guías socráticas y acompañamiento con IA permite que estos estudiantes recuperen terreno y alcancen niveles de aprendizaje comparables al promedio general, sin simplificar contenidos ni reducir exigencia.

Este programa, que se ha desarrollado en escuelas de gestión pública y privada, durante 2026 se va a ampliar a las 50 escuelas innovadoras.

Estudiantes que ya aprenden con IA

En las escuelas alcanzadas, los estudiantes no "usan IA” de forma instrumental. Trabajan con ella para:

analizar información y detectar relaciones

reformular preguntas y justificar respuestas

resolver problemas complejos

producir explicaciones y argumentaciones propias

La inteligencia artificial actúa como un andamiaje cognitivo, no como un sustituto del pensamiento.

Un enfoque situado, no una moda

Mendoza Aumentada no propone una adopción acrítica de tecnología. La implementación es progresiva, acompañada y situada en cada contexto escolar. La IA no se introduce como contenido aislado ni como tendencia pasajera, sino como parte de una transformación pedagógica sostenida, alineada con los diseños curriculares y liderada por docentes.

La experiencia de Mendoza Aumentada muestra que la inteligencia artificial, cuando se integra con criterio pedagógico:

fortalece el rol docente

reduce brechas de aprendizaje

visibiliza procesos cognitivos

entrena el pensamiento en profundidad

La pregunta ya no es si la escuela debe convivir con la inteligencia artificial. La pregunta es qué tipo de pensamiento queremos formar en una era donde las respuestas ya están dadas. En Mendoza, esa respuesta se construye con pedagogía, formación docente y aula real.