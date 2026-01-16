La irrupción de la inteligencia artificial en la educación no plantea un dilema tecnológico, sino un desafío pedagógico profundo. En un contexto donde las respuestas están disponibles de manera inmediata, el verdadero valor educativo ya no reside en repetir información, sino en desarrollar criterio, pensamiento crítico y capacidad para formular buenas preguntas.
Inteligencia artificial y educación: el enfoque de Mendoza Aumentada y la experiencia FlexFlix
La coordinadora de la Unidad de Innovación e Implementación Tecnológica de la DGE opina que la irrupción de la IA en la educación plantea un desafío pedagógico profundo
Ese es el punto de partida de Mendoza Aumentada, la estrategia provincial que integra tecnología, pedagogía y formación docente para fortalecer los aprendizajes, con especial foco en matemática, lengua, ciencias y comprensión profunda.
Dentro de este marco, la experiencia FlexFlix constituye un caso concreto de cómo la inteligencia artificial puede ponerse al servicio del aprendizaje significativo.
Del arte de responder al arte de preguntar
El modelo pedagógico que impulsa Mendoza Aumentada parte de una premisa clara: aprender no es responder, es comprender procesos. En este enfoque, la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento humano, sino que lo expone y lo potencia cuando se la utiliza de manera intencionada.
FlexFlix trabaja sobre esta lógica a través de una metodología que combina contenidos curriculares en formato audiovisual, guías socráticas que entrenan la formulación de preguntas, acompañamiento conversacional con inteligencia artificial y mediación pedagógica permanente del docente.
La IA no “da la respuesta correcta”: acompaña el razonamiento, devuelve preguntas, invita a revisar decisiones y a justificar recorridos. El centro sigue siendo el estudiante pensando.
Formación docente como condición de sentido
La implementación de este enfoque se apoya en una decisión estratégica: formar primero a los docentes. En el marco de Mendoza Aumentada y del programa Edutec, más de 3.000 docentes de nivel primario y secundario participaron de instancias de capacitación vinculadas al uso pedagógico de la inteligencia artificial.
Las formaciones estuvieron orientadas a:
- diseñar consignas que prioricen procesos cognitivos
- integrar IA con criterios éticos y pedagógicos
- evaluar trayectorias de aprendizaje, no solo resultados finales
- acompañar a estudiantes con distintos puntos de partida
Esto garantiza que la IA no ingrese al aula como un atajo, sino como una herramienta al servicio del proyecto pedagógico.
Evidencia del impacto de la IA en las aulas
La experiencia de utilización de inteligencia artificial en las aulas de Mendoza cuenta hoy con escala y evidencia empírica:
- 137 escuelas secundarias
- 33.836 estudiantes de 1º a 3º año
Un dato especialmente significativo es que los estudiantes que partían de niveles más bajos en la preevaluación registraron las mayores mejoras en la posevaluación. Este comportamiento muestra que el modelo FlexFlix funciona como un ecualizador pedagógico, permitiendo que quienes presentaban mayores dificultades iniciales logren avances sustantivos en comprensión y desempeño.
La combinación de recursos audiovisuales, guías socráticas y acompañamiento con IA permite que estos estudiantes recuperen terreno y alcancen niveles de aprendizaje comparables al promedio general, sin simplificar contenidos ni reducir exigencia.
Este programa, que se ha desarrollado en escuelas de gestión pública y privada, durante 2026 se va a ampliar a las 50 escuelas innovadoras.
Estudiantes que ya aprenden con IA
En las escuelas alcanzadas, los estudiantes no "usan IA” de forma instrumental. Trabajan con ella para:
- analizar información y detectar relaciones
- reformular preguntas y justificar respuestas
- resolver problemas complejos
- producir explicaciones y argumentaciones propias
La inteligencia artificial actúa como un andamiaje cognitivo, no como un sustituto del pensamiento.
Un enfoque situado, no una moda
Mendoza Aumentada no propone una adopción acrítica de tecnología. La implementación es progresiva, acompañada y situada en cada contexto escolar. La IA no se introduce como contenido aislado ni como tendencia pasajera, sino como parte de una transformación pedagógica sostenida, alineada con los diseños curriculares y liderada por docentes.
La experiencia de Mendoza Aumentada muestra que la inteligencia artificial, cuando se integra con criterio pedagógico:
- fortalece el rol docente
- reduce brechas de aprendizaje
- visibiliza procesos cognitivos
- entrena el pensamiento en profundidad
La pregunta ya no es si la escuela debe convivir con la inteligencia artificial. La pregunta es qué tipo de pensamiento queremos formar en una era donde las respuestas ya están dadas. En Mendoza, esa respuesta se construye con pedagogía, formación docente y aula real.