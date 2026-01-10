Cómo curar una olla para que dure más de 50 años: el paso a paso del truco

olla Para la durabilidad de la olla es necesario curarla, pero pocas personas conocen este paso.

El truco para curar una olla y que dure muchos años

Antes de curarla, lava la olla con agua tibia y detergente suave, enjuagando bien y secando completamente. Esto elimina residuos de fábrica.

Ahora es el turno de aplicar materia grasa. Pon una fina capa de aceite o manteca en el interior distribuyendo bien por base y paredes con papel de cocina.

Pon la olla sin tapa a fuego mínimo, dejando calentar entre 3 y 5 minutos. Luego retira del fuego antes de que humee. Este paso sella la superficie. Deja enfriar y retira el exceso. Pues lo cierto es que cuanto mejor curado esté desde el inicio, mejor rendimiento tendrá.

Embed - Cómo curar una olla Essen #essen #essenperu #ollasessen #ollasessenoficial #aprendiendoconada El video explica el paso a paso.

La curación mejora con el tiempo si se usa correctamente, así que procura cocinar con fuego medio o bajo, evita cambios bruscos de temperatura, usa utensilios de madera, silicona o plástico, lava solo con agua caliente o esponja suave. Cada uso suma una nueva capa protectora natural.

Errores comunes que arruinan una olla Essen

Para que una olla dire varios años hay ciertos hábitos que desgastan la curación y el material, entre ellos: