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Cómo hacer Osobuco a la olla: la receta del guiso de carne tierna y jugosa en 30 minutos

Revive el sabor de las recetas caseras con este osobuco a la olla, un guiso de carne increíblemente tierna y jugosa, ideal para días frescos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Osobuco a la olla, el guiso de carne tierna y jugosa en pocos minutos.

Osobuco a la olla, el guiso de carne tierna y jugosa en pocos minutos.

El osobuco a la olla es una de las recetas de guisos más preparadas en la época otoñal, especialmente por las abuelas argentinas. Se trata de una carne muy tierna cocida en una salsa cremosa y gustosa en una olla a presión.

Dependiendo del grosor, la carne de osobuco se puede preparar en una olla a presión o en una cazuela, pero tardará como 2 horas. Es un guiso perfecto para acompañar con unas ricas papas fritas o arroz blanco. Te dejo la receta fácil y casera de mi abuela.

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Receta para hacer Osobuco a la olla

Ingredientes:

  • 4 trozos de osobuco de ternera
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 300 g de tomate triturado natural
  • 250 ml de vino tinto
  • 1 vaso de agua o caldo
  • 4 cdas. soperas de harina
  • 1 pizca de pimienta
  • 1 pizca de sal
  • 1 chorro de aceite de oliva
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Cómo preparar Osobuco a la olla: la receta jugosa y tierna

  1. Primero, condimenta los trozos de osobuco con sal y pimienta y pásalos por harina.
  2. A continuación, coloca un chorro de aceite en una olla a presión y dora los trozos de osobuco por los dos lados. Sácalos y reserva.
  3. En la misma olla, agrega un poco más de aceite, coloca a fuego medio y agrega la cebolla y el puerro cortados en trozos pequeños.Deja pochar.
  4. Suma el tomate, remueve y deja cocinar un minuto. Agrega el vino y deja hervir hasta que se evapore el alcohol por un par de minutos.
  5. Vuelve a agregar los trozos de carne a la olla junto con un vaso de agua o caldo. Cierra la olla y, cuando empiece a salir el vapor, cuenta 30 minutos.
  6. Cuando se enfríe la olla, ábrela y saca la carne de osobuco de la olla. Por otro lado, tritura la salsa con la batidora.
  7. Coloca el osobuco en una cazuela y cubre con toda la salsa. Cocina por unos minutos hasta que se reduzca y listo.

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