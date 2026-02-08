Psicología: qué significa cuando una persona suspira mucho

Este gesto aparece con frecuencia cuando alguien se siente presionado, está preocupado o rumiando pensamientos, vive emociones que no expresa verbalmente e intenta calmarse sin darse cuenta. Pues el cuerpo busca oxígeno profundo como una manera de recuperar equilibrio.

Como se trata de expresar ciertas emociones, los especialistas en conducta afirman que suspirar repetidamente puede estar asociado a:

Cansancio emocional

Frustración o resignación

Tristeza leve o melancolía

Aburrimiento profundo

Necesidad de pausa o alivio

hombre suspirando Algunas de las causas del suspiro es cansancio.

En muchos casos, la persona ni siquiera es consciente de que lo hace, lo que refuerza la idea de que se trata de una respuesta automática.

Sin embargo, el suspiro también forma parte de la comunicación no verbal. Cuando aparece en medio de una conversación, puede indicar desacuerdo, agotamiento o dificultad para expresar lo que se siente con palabras.

Si los suspiros frecuentes se mantienen en el tiempo y se acompañan de otros signos como irritabilidad, falta de concentración o cansancio persistente, pueden ser una señal de estrés crónico o ansiedad. En esos casos, se recomienda revisar hábitos, niveles de descanso y, si es necesario, buscar orientación profesional.