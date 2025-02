Psicología del comportamiento: cómo identificar si le caigo mal a otra persona con estas señales

Falta de interés en la conversación: Las personas suelen responder a los temas que les interesan o les parecen agradables, pero si alguien no hace preguntas o parece distraído mientras hablamos, puede ser una señal de que no le agradamos tanto como creemos. Si da respuestas cortas, casi automáticas, o incluso mirar constantemente el reloj o el teléfono móvil, es un comportamiento típico.

Comentarios indirectos o pasivo-agresivos: Algunas personas no expresan abiertamente que no les gustamos, pero sus comentarios pueden ser indicativos. Si frecuentemente recibimos críticas disfrazadas de “bromas” o comentarios sarcásticos, es probable que no estemos generando una buena impresión. Este tipo de respuestas son típicas de una actitud pasivo-agresiva, donde se manifiesta una disconformidad sin confrontar directamente a la persona.

Desinterés por compartir detalles personales:Si notamos que alguien se muestra reservado y evita hablar de sí mismo frente a nosotros, es posible que esté intentando mantener una distancia emocional, lo que puede ser una señal de que no tenemos su simpatía.

Evitar el contacto físico: En la psicología, el contacto físico es un importante indicador de la relación entre dos personas. Si una persona evita el contacto físico en situaciones donde normalmente se esperaría (como un apretón de manos o un toque en el hombro), podría estar mostrando una preferencia por mantenerse alejada emocionalmente.

Incomodidad en situaciones grupales: Si en un grupo de personas se siente una atmósfera incómoda cada vez que estamos presentes, puede que nuestra presencia no sea bien recibida. Las personas pueden hablar entre ellas, pero se interrumpen o cambian de tema cuando tratamos de participar.

Diferencia en el nivel de esfuerzo para interactuar: Si observamos que alguien rara vez inicia una conversación con nosotros o evita situaciones donde tengamos que interactuar, puede ser una señal de que preferiría no estar en nuestra compañía. La diferencia en el nivel de esfuerzo que se pone en la interacción social es uno de los indicadores más sutiles pero certeros.