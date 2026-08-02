Boca Juniors visita a Newell's Old Boys en el siempre complejo escenario del Parque Independencia, en el marco de la 3ª fecha del Torneo Clausura.
Boca pierde con Newell's en Rosario por la 3ra fecha del Clausura
Tras la sufrida clasificación en la Copa Sudamericana, Boca afronta una prueba de fuego en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Newell's Old Boys
El partido entre la Lepra rosarina y los de la Ribera cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, el primer gol lo marcó a los 29' Santiago Ascacíbar, el empate lo hizo Cóccaro a los 4' de la segunda parte y a los 14' Reggiardo marcó el 2 a 1 para la Lepra rosarina.
Arruabarrena incluyó a Di Lollo en la defensa y reunió a Villa y al juvenil Leonel Flores para acompañar en el ataque a Aranda y Merentiel.
Justamente el ataque de Boca fue lo mejor en la primera parte del encuentro lapso en el que los visitantes hicieron méritos para alcanzar una ventaja parcial que llegó a los 29' a través de un cabezazo de Ascacíbar.
Esa diferencia, mínima pero justificada, no se modificó hasta el cierre de la primera parte, pero a los 4' el xeneize no quedó bien parado y Cóccaro lo aprovechó para empatar el partido.
La tendencia se mantuvo, Boca empezó a perder cada duelo y Newell's lo aprovechó para ponerse en ventaja con un golazo de Reggiardo.
En pocas palabras
- Boca Juniors: Visita a Newell's Old Boys en el Parque Independencia por la 3ª fecha del Torneo Clausura.
- Gol de Ascacíbar: Santiago Ascacíbar marcó el primer gol del encuentro a los 29 minutos.
- Formaciones: Arruabarrena incluyó a Di Lollo en defensa y a Villa y Flores en ataque.