Boca pierde con Newell's en Rosario por la 3ra fecha del Clausura

Arruabarrena incluyó a Di Lollo en la defensa y reunió a Villa y al juvenil Leonel Flores para acompañar en el ataque a Aranda y Merentiel.

¡Arriba el Xeneize en Rosario! Ascacibar ganó de cabeza y anotó el 1 a 0 de @BocaJrsOficial ante Newell’s. pic.twitter.com/h607N8cywO — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 2, 2026

Justamente el ataque de Boca fue lo mejor en la primera parte del encuentro lapso en el que los visitantes hicieron méritos para alcanzar una ventaja parcial que llegó a los 29' a través de un cabezazo de Ascacíbar.

GOL DE CÓCCARO PARA EL EMPATE DE NEWELL'S



El delantero recibió la pelota dentro del área y, tras un buen amague, el remate se metió en el ángulo derecho de Montero. Todo está 1-1 entre la Lepra y Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/8NnJi0ct6y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026

Esa diferencia, mínima pero justificada, no se modificó hasta el cierre de la primera parte, pero a los 4' el xeneize no quedó bien parado y Cóccaro lo aprovechó para empatar el partido.

Así fue el gol de Reggiardopic.twitter.com/at0DHEE4BX — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) August 2, 2026

La tendencia se mantuvo, Boca empezó a perder cada duelo y Newell's lo aprovechó para ponerse en ventaja con un golazo de Reggiardo.