Ni Santiago del Estero, ni Mendoza: AFA cambiaría la sede para la final del Torneo Apertura

La final del Torneo Apertura se mueve a Córdoba
El Kempes, por capacidad y logística, aparece como una opción sólida para recibir a miles de hinchas en una final que promete alta convocatoria. Los antecedentes en diferentes competencias así lo confirman.
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Entre los enfrentamientos más destacados de la fase de octavos de final que se viene, el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se lleva todas las miradas, ya que uno de los representantes locales buscará, más que nunca, llegar a la definición en su propia tierra.
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La final del Torneo Apertura se jugaría en el Mario Alberto Kempes.
Hoy finaliza la fase regular y se darán enfrentamientos como Estudiantes de La Plata ante Racing, Rosario Central frente a Independiente, Vélez contra Gimnasia y River ante San Lorenzo en uno de los duelos más atractivos. Por otro lado, Boca se medirá con Huracán, Argentinos Juniors con Lanús e Independiente Rivadavia frente a Unión.
A la espera de la confirmación por parte de AFA, todo indica que la resolución del torneo actual se daría en tierras cordobesas, y no en Santiago como estaba previsto.
Así serán los cruces en los octavos de final
- Estudiantes (1°A) vs. Racing (8°B)
- Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)
- River Plate (2°B) vs. San Lorenzo (7°A)
- Vélez (3°A) vs. Gimnasia LP (6°B)
- Independiente Rivadavia (1°B) vs. Unión (8°A)
- Talleres (4°A) vs. Belgrano (5°B)
- Boca Juniors (2°A) vs. Huracán (7°B)
- Argentinos Juniors (3°B) vs. Lanús (6°A)