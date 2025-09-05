Desagues casa Aprendé a limpiar el desagüe de tu casa usando ingredientes de cocina.

El primer paso (después de haber quitado la tapa del desagüe) es verter el bicarbonato de sodio en el desagüe. A continuación, en un bowl o recipiente tendrás que mezclar el vinagre con el jugo del limón.

Coloca la mezcla de limón y vinagre en el desagüe y deja actuar por unos 5 a 10 minutos. El siguiente paso será enjuagar con agua caliente.

También te aconsejamos usar un cepillo de dientes o un cepillo de cerdas suaves para poder eliminar las manchas negras, los hongos y el moho acumulado en el desagüe y en las zonas próximas. Enjuaga siempre con agua caliente.

¿Cómo evitar que el desagüe huela mal?

El primer paso es realizar limpiezas regulares, utilizando bicarbonato y vinagre una vez al mes para prevenir la acumulación de residuos. Este mantenimiento también ayuda a reducir la aparición de malos olores en el baño o en cualquier zona de la casa donde exista un desagüe.

Otro truco que siempre sirve es colocar un filtro sobre el desagüe, como por ejemplo una rejilla o un filtro. Estos elementos sirven para atrapar pelos y otros residuos.

También se aconseja evitar el uso de productos grasos como aceites, ya que los mismos suelen solidificarse dentro de las tuberías y causan bloqueos. Finalmente, se recomienda ventilar el baño todos los días, sobre todo después de la ducha. Esto ayuda a evitar la presencia de humedad y mal olor.