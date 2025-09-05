La montaña a la que nadie ha llegado a conocer su cima

Hay varios motivos por los cuales esta montaña no es subida por nadie. La primera y principal es que considerado un sitio sagrado. De hecho, posee una importancia religiosa para el budismo, hinduismo y otras religiones y se lo considera como el hogar de varias deidades importantes.

Incluso, si una persona quisiera subir esta montaña, se lo podría considerar un sacrilegio, lo que hace que ni siquiera los visitantes lo suban y se conformen con alguna peregrinación alrededor de su base.

Asimismo, China, que se encarga de administrar la región del Tíbet, ha prohibido que se escale la montaña. De esa manera evita que los visitantes entren en conflicto con los creyentes.

Pero si la religión no fuese suficiente, el monte Kailash, es muy difícil de escalar, ya que además de su altitud, cuenta con condiciones climáticas muy severas.

monte kailash La montaña a la que nadie puede subir se encuentra en el Himalaya

La leyenda de la montaña

Según el budismo, el monte Kailash posee una leyenda muy conocida. Allí se enfrentaron dos maestros, uno de ellos se llamaba Milarepa, conocido por haber alcanzado la iluminación en una sola vida. El otro era un sacerdote de nombre Naro Bönchung.

Ambos decidieron hacer una carrera hacia la cima de la montaña, pero al comenzar la disputa, Milarepa se sentó y comenzó a meditar. Cuando su adversario estaba a punto de ganar, Milarepa se montó en rayos solares y llegó primero.

Al ver a Milarepa en la cima de la montaña, su rival perdió fuerza. La leyenda dice que el ganador dejó su huella incrusta en la ladera sur, que aún hoy es venerada. Al mismo tiempo, el vencedor reclamó la montaña para el budismo y se considera que su triunfo es una muestra de humildad y del poder de la meditación pura.