La montaña a la que nadie ha llegado a conocer su cima

El hombre, desde el principio de los tiempos, ha querido conquistar cada rincón del planeta. Pero, hay una montaña en particular que nunca ha tenido personas en su cima. O, al menos, eso cuenta la historia oficial.
El hombre, desde el principio de los tiempos, ha querido conquistar cada rincón del planeta. Pero, hay una montaña en particular que nunca ha tenido personas en su cima. O, al menos, eso cuenta la historia oficial.
Son varias las razones que hacen que esta montaña sea algo imposible de subir. Se trata del monte Kailash, ubicado en el Himalaya. ¿Por qué es imposible de subir?
El monte Kailash tiene una altitud superior a los 6600 metros de altura y forma parte de la cadena montañosa de Gangdise, en el Himalaya (Tibet). En ese lugar se originan algunos de los ríos más largos que se encuentran en Asia y, hasta el momento, no se conoce ningún intento de subir a su cima.
Hay varios motivos por los cuales esta montaña no es subida por nadie. La primera y principal es que considerado un sitio sagrado. De hecho, posee una importancia religiosa para el budismo, hinduismo y otras religiones y se lo considera como el hogar de varias deidades importantes.
Incluso, si una persona quisiera subir esta montaña, se lo podría considerar un sacrilegio, lo que hace que ni siquiera los visitantes lo suban y se conformen con alguna peregrinación alrededor de su base.
Asimismo, China, que se encarga de administrar la región del Tíbet, ha prohibido que se escale la montaña. De esa manera evita que los visitantes entren en conflicto con los creyentes.
Pero si la religión no fuese suficiente, el monte Kailash, es muy difícil de escalar, ya que además de su altitud, cuenta con condiciones climáticas muy severas.
Según el budismo, el monte Kailash posee una leyenda muy conocida. Allí se enfrentaron dos maestros, uno de ellos se llamaba Milarepa, conocido por haber alcanzado la iluminación en una sola vida. El otro era un sacerdote de nombre Naro Bönchung.
Ambos decidieron hacer una carrera hacia la cima de la montaña, pero al comenzar la disputa, Milarepa se sentó y comenzó a meditar. Cuando su adversario estaba a punto de ganar, Milarepa se montó en rayos solares y llegó primero.
Al ver a Milarepa en la cima de la montaña, su rival perdió fuerza. La leyenda dice que el ganador dejó su huella incrusta en la ladera sur, que aún hoy es venerada. Al mismo tiempo, el vencedor reclamó la montaña para el budismo y se considera que su triunfo es una muestra de humildad y del poder de la meditación pura.