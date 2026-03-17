La única capital del planeta Tierra sostenida por millones de postes de árboles con más canales que Venecia

Los canales de Ámsterdam son otro elemento fascinante, aproximadamente 165 canales que suman más de 100 kilómetros. Este sistema fue construido durante el Siglo de Oro holandés (siglo XVII) y divide la ciudad en anillos concéntricos, conocidos como grachten, que combinan transporte, drenaje y estética urbana. Por si fuera poco, estos canales están atravesados por más de 1.500 puentes, lo que convierte a Ámsterdam en la ciudad con más puentes del planeta Tierra.

Amsterdam (2)

¿Cuándo se fundó la capital de los Países Bajos?

La capital nació como un pequeño pueblo de pescadores a fines del siglo XII, junto al río Amstel. Desde sus primeros días, sus calles y casas se apoyaron sobre millones de pilotes de madera, clavados en el terreno pantanoso para dar estabilidad a los edificios. Con el tiempo, esos mismos pilotes sostendrían los canales y puentes que hoy atraviesan la ciudad, superando en cantidad a Venecia. Cada barrio creció sobre agua y barro, mostrando cómo la ingeniería y la naturaleza podían convivir. Lo que comenzó como un asentamiento modesto se transformó en una capital única, suspendida entre madera, agua y historia.

La combinación de pilotes, agua y puentes no solo define la arquitectura, sino también la vida cotidiana: casas inclinadas, calles estrechas, bicicletas que se desplazan sobre pasarelas y barcos que transportan mercancías o turistas. Es un ecosistema urbano donde la historia, la ingeniería y la naturaleza convergen de manera armoniosa.

Ámsterdam es, así, un ejemplo de cómo la planificación urbana y la adaptación tecnológica pueden crear ciudades resilientes sobre terrenos imposibles. Cada poste de madera bajo sus calles, cada puente que conecta barrios y cada canal que refleja las fachadas del Siglo de Oro cuentan la historia de un lugar sostenido, literalmente, sobre millones de pilares, donde el ingenio humano se convirtió en paisaje y patrimonio.