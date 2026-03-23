Planta de romero: cómo acelerar su floración usando un poco de cáscara de banana

Acelerar la floración de tu romero es posible si combinas la paciencia con los nutrientes adecuados. Al aplicar el abono de cáscara de banana, estarás fortaleciendo la salud general de tu planta y asegurando una primavera llena de color y aroma.

cascara de banana Los nutrientes de la cáscara de banana pueden favorecer a la planta de romero.

Más precisamente, existen dos formas principales de aplicar este beneficio para ver pronto esas pequeñas flores azuladas:

Té de banana: hierve tres cáscaras en un litro de agua durante 15 minutos. Una vez frío, dilúyelo en otros dos litros de agua limpia. Riega tu romero con esta mezcla una vez cada 15 días durante la primavera.

hierve tres cáscaras en un litro de agua durante 15 minutos. Una vez frío, dilúyelo en otros dos litros de agua limpia. Riega tu romero con esta mezcla una vez cada 15 días durante la primavera. Polvo deshidratado: si prefieres un método de liberación lenta, seca la cáscara al sol o en el horno a baja temperatura hasta que esté crujiente. Tritúrala y entierra el polvo cerca de las raíces.

Consejos para mantener con flores una planta de romero

Más allá de la cáscara de banana, lo cierto es que la planta de romero necesita algunas condiciones favorables para reaccionar y lograr la floración, como también para conservar las flores.

Sin al menos 6 horas de sol, la planta no tendrá energía para procesar el potasio. Por otro lado, el exceso de humedad es el enemigo número uno del romero.

Por útimo, y no menos importante, debes evitar que el agua no se encharque, ya que las raíces del romero son muy sensibles a la pudrición.