Qué va a pasar con el dólar

Dólar: el director del Banco Central dijo que el gobierno mantendrá las bandas de flotación tras las elecciones

Federico Furiase llevó tranquilidad, luego de la decisión de intervenir el mercado cambiario. Reconoció la incidencia del ruido político

Por UNO
El gobierno anticipó que va a hacer con el dólar después de las elecciones.

El director del Banco Central, Federico Furiase, adelantó que el gobierno mantendrá el esquema de las bandas de flotación, hasta pasadas las elecciones con intervenciones del organismo en el piso y techo para que la cotización del dólar oscile en un rango predefinido para evitar fluctuaciones extremas y sobre todo, que pueda contenerse la inflación.

Furiase dio declaraciones, luego de la decisión del gobierno de intervenir el mercado cambiario y aclaró que fue consensuado con el Fondo Monetario Internacional.

"No implicó el uso de reservas del Banco Central. La operación fue "mínima en relación a todos los dólares que compró", insistió el funcionario.

El ministro de Economía, Luis Caputo 2.jpg
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes la intervención del mercado cambiario.

Durante una entrevista en A24, precisó: “Al Fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise del mercado, está al tanto de esto y de todo lo que venimos haciendo”.

El funcionario enfatizó que no se utilizaron reservas internacionales de la autoridad monetaria, sino que se financió con dólares adquiridos a partir del superávit fiscal y colocaciones netas del Tesoro. “Hoy no hay intervención sobre las reservas del Banco Central. Las reservas son del Banco Central y se venden dólares en el techo de la banda solamente. Los dólares usados por el Tesoro provienen de su superávit fiscal y de sus operaciones en el mercado”.

Respecto a las operaciones del Tesoro, Furiase detalló que compró U$S 3.000 millones, incluyendo los bonos Bonte por U$S1.500 millones a un precio promedio de 1.130 pesos y otros 1.500 millones a $1.250. Consideró que esto asegura "munición" suficiente para operar sin afectar las reservas de la autoridad monetaria.

El director del BCRA aclaró las operaciones del Tesoro porque "hay un contexto de ruido político" en el marco de las elecciones y eso genera "liquidez en el mercado". De esta manera explicó: "Para proveer esa liquidez y asegurar el buen funcionamiento, el Tesoro ha hecho esta participación, que además es mínima en relación a todos los dólares que compró, y ha sido coordinada con el Fondo Monetario Internacional”.

Por último, señaló que el objetivo fue mantener la estabilidad cambiaria en un contexto de volatilidad económica y política. “En sucesivas rondas hemos visto que con muy poco volumen el dólar puede subir. Por eso, para asegurar el buen funcionamiento del mercado, proveemos liquidez”, precisó.

