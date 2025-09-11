Suben el dólar oficial y el blue, que supera los $1.400

El dólar tarjeta o turista se posiciona en $1.872 en las pantallas del Nación.

El dólar cripto, digital o dólar Bitcoin se vende a $1.433,50.

dólar dólares (2) El dólar sube en las cuevas y en los bancos.

El dólar blue supera los $1.400

Por su parte, el dólar blue se ofrece en las cuevas de referencia a $1.410 para la venta y alcanza la cotización más alta en casi 14 meses, más allá de que se mantenga el billete más barato para los ahorristas.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,43%).