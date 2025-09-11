Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

Suben el dólar oficial y el blue, que supera los $1.400

Por cuarta rueda consecutiva el dólar vuelve a subir en todas sus variantes. En los bancos el precio para la venta va de $1.440 a $1.451

Por UNO
Por quinta rueda consecutiva sube el dólar en sus distintas variantes.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El dólar oficial en el Banco Nación registra una nueva suba. Se compra a $1.390 y se vende a $1.440 para la venta. En otras entidades bancarias el precio llega a superar los $1.450, como en el Supervielle.

El dólar tarjeta o turista se posiciona en $1.872 en las pantallas del Nación.

El dólar cripto, digital o dólar Bitcoin se vende a $1.433,50.

El dólar blue supera los $1.400

Por su parte, el dólar blue se ofrece en las cuevas de referencia a $1.410 para la venta y alcanza la cotización más alta en casi 14 meses, más allá de que se mantenga el billete más barato para los ahorristas.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,43%).

