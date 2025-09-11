Suben el dólar oficial y el blue, que supera los $1.400

El dólar oficial en el Banco Nación registra una nueva suba. Se compra a $1.390 y se vende a $1.440 para la venta. En otras entidades bancarias el precio llega a superar los $1.450, como en el Supervielle.
El dólar oficial en el Banco Nación registra una nueva suba. Se compra a $1.390 y se vende a $1.440 para la venta. En otras entidades bancarias el precio llega a superar los $1.450, como en el Supervielle.
Se trata de la cuarta ronda con el dólar en alza en el contexto de las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
El dólar mayorista opera en $1.423 y $1.431 para ambas puntas, mientras que los financieros también registraban alzas. El dólar MEP a $1.433 y el CCL a $1.439.
El dólar tarjeta o turista se posiciona en $1.872 en las pantallas del Nación.
El dólar cripto, digital o dólar Bitcoin se vende a $1.433,50.
Por su parte, el dólar blue se ofrece en las cuevas de referencia a $1.410 para la venta y alcanza la cotización más alta en casi 14 meses, más allá de que se mantenga el billete más barato para los ahorristas.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,43%).