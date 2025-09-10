Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

En reacción al ajuste de tasas, el dólar oficial registró otra suba y cerró en $1.435

Al igual que el dólar blue, la divisa en el Banco Nación sumó $10 luego de mantenerse estable el martes. A qué valor llegó el dólar tarjeta

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Tanto el dólar oficial como el blue sumaron $10 este miércoles

Tanto el dólar oficial como el blue sumaron $10 este miércoles, en la segunda suba de la semana.

Siguen los altibajos del dólar oficial. Tras saltar el lunes y mantenerse estable la jornada anterior, este miércoles registró otra suba y cerró a $1.435 para la venta en la pizarra del Banco Nación, es decir $10 más arriba, lo que a su vez empujó la cotización del dólar tarjeta en otra semana volátil.

Aunque terminó vendiéndose a $1.395, el dólar blue también sumó $10. En la jornada el reacomodamiento alcanzó tanto al segmento mayorista como minorista, como reacción a la suba de tasas, una decisión del Banco Central previa al jueves en que el Ministerio de Economía buscará refinanciar vencimientos por $7,2 billones.

En el segmento mayorista, el dólar trepó 0,5% hasta $1.423,5 y anotó un nuevo récord nominal histórico. Viene de escalar $68,5 en tres días, desde la derrota del gobierno en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

dolar, cotizacion
El d&oacute;lar blue subi&oacute; otros 10 pesos este mi&eacute;rcoles.

El dólar blue subió otros 10 pesos este miércoles.

Al mismo tiempo, el promedio en los bancos llegó a $1.384,09 para la compra y $1.436,17 para la venta, algo más arriba de su cierre en la víspera.

Qué pasó con el dólar tarjeta y el dólar cripto

Si bien fue una rueda predominantemente alcista, la excepción estuvo en los financieros.

El dólar MEP resignó un 0,2% para cerrar por debajo de $1.428 en el tipo vendedor. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) perdió $7,60 antes de tocar los $1.431,32.

El dólar tarjeta o turista, que había alcanzado el lunes su valor más alto desde la apertura del cepo, volvió a acomodarse levemente. Equivalente al dólar minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.865,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin, que durante el escrutinio eleccionario del domingo fue el téster de la suba del tipo de cambio, también experimentó una suba. Y culminó en $1.425,03, al terminó de una leve retracción del 0,33%.

Temas relacionados:

Te puede interesar