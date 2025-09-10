En reacción al ajuste de tasas, el dólar oficial registró otra suba y cerró en $1.435

dolar, cotizacion El dólar blue subió otros 10 pesos este miércoles.

Al mismo tiempo, el promedio en los bancos llegó a $1.384,09 para la compra y $1.436,17 para la venta, algo más arriba de su cierre en la víspera.

Qué pasó con el dólar tarjeta y el dólar cripto

Si bien fue una rueda predominantemente alcista, la excepción estuvo en los financieros.

El dólar MEP resignó un 0,2% para cerrar por debajo de $1.428 en el tipo vendedor. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) perdió $7,60 antes de tocar los $1.431,32.

El dólar tarjeta o turista, que había alcanzado el lunes su valor más alto desde la apertura del cepo, volvió a acomodarse levemente. Equivalente al dólar minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.865,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin, que durante el escrutinio eleccionario del domingo fue el téster de la suba del tipo de cambio, también experimentó una suba. Y culminó en $1.425,03, al terminó de una leve retracción del 0,33%.