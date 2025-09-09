Tras un lunes agitado, el dólar cerró estable en $1.425 con un riesgo país arriba de los 1.100

plazo fijo en dolares (2) El dólar blue subió 10 pesos este martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

Por su parte, el dólar blue aumentó 10 pesos y se cotizaba esta tarde en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta primero y finalmente a $1.385, con una suba del 0,4% en la jornada.

Dólar comprador arriba en consonancia con el riesgo país

En la mayoría de los bancos, el dólar para la compra registró subas de entre $10 y $15. Un comportamiento a contramano de la divisa para la venta, que se mantuvo estable. El riesgo país tocó los 1.108 puntos.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.416, un incremento del 0,6%, para situarse por encima del blue como el segundo valor más bajo de la jornada.

A su vez, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP bajaba 0,8% hasta $1.431,20. Pero el Contado Con Liquidación (CCL) cayó menos, un 0,3%, para cerrar en $1.438,9.

Con las últimas variaciones, el dólar turista trepó a $1.865.