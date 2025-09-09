Inicio Economía dólar
Tras un lunes agitado, el dólar cerró estable en $1.425 con un riesgo país arriba de los 1.100

En los bancos el dólar promedió los $1.435 para la venta. El blue tocó los $1.385. El riesgo país subió 23% y alcanzó los 1.108 puntos

Miguel Ángel Flores
El dólar oficial cerró estable en $1.425 en el Banco Nación. Pero el riesgo país perforó los 1.100 puntos básicos.

Este martes la cotización del dólar oficial cerró estable en el Banco Nación, en una jornada de tensa calma tras la agitación del lunes poseleccionario que dejó el riesgo país arriba de los 1.100 puntos básicos. El blue, en tanto, registró un incremento de 10 pesos en las últimas 24 horas.

En medio de la marcada volatilidad que había generado el lunes la derrota oficialista en las elecciones legislativas bonaerenses, la divisa estadounidense se mantuvo estable durante toda la rueda del martes, sin marcar saltos como sucedió el lunes, cuando llegó a rozar los $1.460.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad del dólar se logró sin intervención del gobierno nacional. Y así flotó entre las bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

plazo fijo en dolares (2)
El dólar blue subió 10 pesos este martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

Por su parte, el dólar blue aumentó 10 pesos y se cotizaba esta tarde en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta primero y finalmente a $1.385, con una suba del 0,4% en la jornada.

Dólar comprador arriba en consonancia con el riesgo país

En la mayoría de los bancos, el dólar para la compra registró subas de entre $10 y $15. Un comportamiento a contramano de la divisa para la venta, que se mantuvo estable. El riesgo país tocó los 1.108 puntos.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.416, un incremento del 0,6%, para situarse por encima del blue como el segundo valor más bajo de la jornada.

A su vez, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP bajaba 0,8% hasta $1.431,20. Pero el Contado Con Liquidación (CCL) cayó menos, un 0,3%, para cerrar en $1.438,9.

Con las últimas variaciones, el dólar turista trepó a $1.865.

