El Foro Valos 2025 logró la neutralidad a través del Mercado Voluntario de Carbono de BYMA

La medición -realizada por GenB Economía- determinó un impacto de 7 toneladas de CO2 equivalente, que fueron compensadas a través de esta transacción, reforzando el compromiso del foro con la sostenibilidad y el propósito empresarial.

“El Foro Valos 2025 es un ejemplo concreto de cómo el mercado de capitales puede contribuir a la sostenibilidad. Nuestra plataforma permite que las empresas compensen emisiones con transparencia y trazabilidad, alineando financiamiento y acción ambiental”, destacó Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.