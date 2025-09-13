El Foro Valos 2025 logró la neutralidad a través del Mercado Voluntario de Carbono de BYMA

En su 20ª edición, el Foro Valos compensó la totalidad de su huella de carbono (CO2) mediante la adquisición de créditos generados por Genneia, gestionados por GenB Economía, a través de la plataforma del Mercado Voluntario de Carbono de BYMA.
En su 20ª edición, el Foro Valos compensó la totalidad de su huella de carbono (CO2) mediante la adquisición de créditos generados por Genneia, gestionados por GenB Economía, a través de la plataforma del Mercado Voluntario de Carbono de BYMA.
La medición -realizada por GenB Economía- determinó un impacto de 7 toneladas de CO2 equivalente, que fueron compensadas a través de esta transacción, reforzando el compromiso del foro con la sostenibilidad y el propósito empresarial.
“El Foro Valos 2025 es un ejemplo concreto de cómo el mercado de capitales puede contribuir a la sostenibilidad. Nuestra plataforma permite que las empresas compensen emisiones con transparencia y trazabilidad, alineando financiamiento y acción ambiental”, destacó Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.
El encuentro, celebrado bajo el lema “Negocios que trascienden”, realizado en agosto, con más de 400 referentes de los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil. Por primera vez, incorporó cuatro jornadas de side events temáticos que promovieron la colaboración multisectorial y concluyeron con una conferencia final sobre propósito, innovación y sostenibilidad.
Con la compra de los bonos se solventan proyectos ambientales, que tienen como misión atenuar el impacto de actividades o servicios.