ANSES simplificó el acceso a una información clave para todos los trabajadores

ANSES: cómo acceder a la historia laboral para consultar los aportes jubilatorios

ANSES recuerda que todos los trabajadores pueden, de manera rápida y sencilla, acceder al detalle de los aportes registrados a lo largo de toda su historia laboral.

En ese sentido, los trabajadores interesados deben ingresar a www.anses.gob.ar, apartado mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, e ir a la sección "Trabajo", "Consultar Historia Laboral". Esta gestión también puede llevarse a cabo a través de la app mi ANSES.

Mi-ANSES La consulta de la historia laboral es personal accediendo con la "Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES", luego en "Trabajo" y, por último, en "Consulta de Historia Laboral".

La historia laboral permite que los trabajadores en relación de dependencia cuenten con el detalle de sus aportes por las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores, mientras que trabajadores autónomos y monotributistas visualizan los períodos registrados.

Además, la historia laboral puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma de personal de ANSES.

Historia Laboral: consultá el detalle de tus aportes registrados

Los trabajadores que deseen informarse acerca de los aportes registrados, podés consultar en ANSES los siguientes datos referidos a la historia laboral:

Las declaraciones juradas presentadas por los empleadores

Los períodos registrados y las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista. Si no hay información de montos, es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación

Información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda

Los trabajadores también pueden solicitar un "Reconocimiento de Servicios", que es una resolución firmada por ANSES con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional. Aquí podés informarte sobre cómo tramitarlo.