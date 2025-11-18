Por la causa Cuadernos suman 10 las acusaciones contra ejecutivos de la constructora mendocina Cartellone

acusaciones en la causa cuadernos contra la familia cartellone La parte del expediente en la que aparecen los Cartellone. Noticias Argentinas

Qué dice la acusación sobre los Cartellone

La acusación sostiene que los ejecutivos habrían realizado entregas sistemáticas de dinero a funcionarios nacionales para obtener beneficios o evitar perjuicios vinculados con obras y contratos estatales, configurando así el delito de cohecho activo.

Cuatro directivos fueron acusados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que un quinto fue señalado como partícipe necesario:

Tito Biagini (86 años) : Presidente del directorio. Imputado como coautor de 10 cohechos activos. En el debate oral, se remarcó que su nombre había sido mencionado por Óscar Thomas, ex director de Yacyretá, en referencia a actividades protocolares en la Casa Rosada.

: Presidente del directorio. Imputado como coautor de 10 cohechos activos. En el debate oral, se remarcó que su nombre había sido mencionado por Óscar Thomas, ex director de Yacyretá, en referencia a actividades protocolares en la Casa Rosada. Gerardo Cartellone (67): Director de la empresa entre 1997 y 2009. Imputado como coautor de diez cohechos activos.

(67): Director de la empresa entre 1997 y 2009. Imputado como coautor de diez cohechos activos. José Gerardo Cartellone (73): Responsable de la compañía. Imputado como coautor de diez cohechos activos.

(73): Responsable de la compañía. Imputado como coautor de diez cohechos activos. María Rosa Cartellone (75): Presidenta entre febrero de 2007 y mayo de 2009. Imputada como coautora de diez cohechos activos.

(75): Presidenta entre febrero de 2007 y mayo de 2009. Imputada como coautora de diez cohechos activos. Hugo Alfredo Kot (69): Integrante de la firma. Imputado como partícipe necesario de diez cohechos activos.

Según la acusación del fiscal, la entrega de fondos por parte de empresas -entre ellas, Cartellone— integraba un sistema organizado de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015.

El caso también involucra a directivos de otras empresas como Esuco, Electroingeniería, Isolux Corsán y Albanesi, acusados por hechos similares.

Entres los acusados está también el empresario mendocino Enrique Menotti Pescarmona, por quien sus abogados pidieron que sea apartado del juicio porque -alegan- su avanzado mal Alzheimer le impide comprender lo que sucede en este proceos judicial.

Fuente: Noticias Argentinas