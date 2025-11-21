Petri le abrió las puertas a Esteban Allasino para sumarse a la alianza LLA + Cambia Mendoza

Luis Petri granaderos a caballo cerro la gloria Luis Petri se refirió a la posible incorporación del lujanino Esteban Allasino a las filas oficialistas. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Un intendente codiciado en un PRO debilitado

El PRO que integraba Cambia Mendoza rompió esa alianza cuando De Marchi se distanció de Alfredo Cornejo, pero no solo en ese momento. También cuando el sector de Patricia Bullrich se unió al gobierno nacional y se llevó con ella a quienes la acompañaban, como fue el caso de la vicegobernadora Hebe Casado.

Con De Marchi instalado en Buenos Aires y absorbido por la gestión nacional, ese sector quedó sin conducción clara, aunque Allasino es la cara más visible del espacio político.

Dentro de ese vacío, Allasino logró afianzarse en Luján de Cuyo con autonomía y resultados. Su municipio fue uno de los pocos que quedó afuera del acuerdo electoral entre el radicalismo y La Libertad Avanza, actuando un poco en soledad, pero irse del PRO.

Los elogios de Petri y una posible respuesta de Allasino

Tras la inauguración del primer Destacamento de Granaderos en Mendoza, el ministro de Defensa Luis Petri dejó un mensaje directo. “Allasino es un gran valor, es un gran intendente, creo que es absolutamente necesario que Esteban se incorpore, porque es un gran cuadro. Es un joven dirigente que tiene muchísimo futuro, que está gobernando muy bien Luján y queremos que se incorpore ya que tenemos valores en común", aseguró quien asumirá como diputado nacional por Mendoza en el Congreso de la Nación.

Desde el entorno del intendente de Luján de Cuyo, aseguraron que Allasino está muy agradecido por las palabras de Petri, porque, según explicaron, para el intendente el ministro está "haciendo una gran tarea y acompañando las transformaciones profundas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei".

Aseguraron, además, que Allasino está dispuesto a recibir a quienes quieran apoyar la transformación de su departamento.

Esteban Allasino.jpeg Esteban Allasino agradeció los elogios del ministro de Defensa, Luis Petri.

Kerchner lo habilitó desde la pantalla de Canal 7

Martín Kerchner, presidente provisional del Senado y uno de los dirigentes más cercanos a Cornejo, se expresó esta semana en la misma línea pero desde otra arena: el programa político “7D” de Canal 7.

Allí afirmó que Allasino sería una “gran incorporación” -o más precisamente, una reincorporación- a Cambia Mendoza, destacando su gestión y su peso territorial.

La coincidencia entre Petri y Kerchner, aunque en escenarios distintos y sin coordinación aparente, dejó instalada la idea de que ambos espacios quieren atraer al intendente lujanino.

Un intendente que podría jugar solo en febrero

Allasino -o más bien, su lista de concejales- podría competir sin apoyo externo de ningún partido en Luján de Cuyo, en donde está su capital político, que es lo suficientemente fuerte como para encarar esta cruzada. Sin embargo, las bases están sentadas como para que se trabe una alianza de cara a febrero.