Saltos, música y largos abrazos: la entrada de Javier Milei en la reunión con su nuevo gabinete

Pero, más allá de la música de La Beriso y los saltos compartidos con sus funcionarios, el video oficial difundido por Casa Rosada dejó una señal nítida de la excelente relación del actual ministro de Defensa, Luis Petri con el mandatario.

Milei comenzó recorriendo el salón y saludando uno a uno a su equipo, al llegar a Petri la euforia fue mayor, al igual que la complicidad para un abrazo casi de festejo de un gol.