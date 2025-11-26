El presidente Javier Milei decidió presidir personalmente la primera reunión de gabinete bajo la conducción del nuevo jefe de ministros, Manuel Adorni, en un gesto que buscó marcar el inicio simbólico de la “segunda fase” de su gobierno.
Saltos, música y largos abrazos: la entrada de Javier Milei en la reunión con su nuevo gabinete
El Presidente mantuvo un encuentro con los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri, en una reunión de trabajo con un peculiar saludo
Pero, más allá de la música de La Beriso y los saltos compartidos con sus funcionarios, el video oficial difundido por Casa Rosada dejó una señal nítida de la excelente relación del actual ministro de Defensa, Luis Petri con el mandatario.
Milei comenzó recorriendo el salón y saludando uno a uno a su equipo, al llegar a Petri la euforia fue mayor, al igual que la complicidad para un abrazo casi de festejo de un gol.
En el video se observa a un Milei exultante recorriendo la mesa y saludando uno a uno a sus ministros. Hubo abrazos para Luis Caputo y Patricia Bullrich, y una repetición de la ya clásica coreografía de saltos con Luis Petri.
Al final de la sala de reuniones se encontraba Martin Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien dirigió un fuerte mensaje al gobernador Ricardo Quintela, al pedirle que deje la confrontación con el gobierno nacional y avance en la política minera.