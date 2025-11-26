Carlos Presti y Alejandra Monteoliva participaron en la reunión de Gabinete que convocó Javier Milei

Carlos Presti llega a Casa Rosada El designado ministro de Defensa, Carlos Presti llega a Casa Rosada.

El Gabinete analizó el Presupuesto y estrategias para con los gobernadores

La cita se produjo después de la ronda de reuniones individuales que Manuel Adorni mantuvo en los últimos días para relevar las urgencias de cada cartera.

El temario de la reunión de Gabinete incluyó la discusión sobre las tácticas que desplegará el Poder Ejecutivo para sumar apoyos de las provincias y de los bloques aliados al Presupuesto 2026. También se analizó el avance de la reforma laboral que elaboran los equipos técnicos en coordinación con Federico Sturzenegger.

Milei arribó a la Casa Rosada minutos antes de las 9, y luego ingresaron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Más tarde se sumaron Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).