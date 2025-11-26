El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron esta mañana una reunión con el Gabinete para avanzar en la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias.
Carlos Presti y Alejandra Monteoliva participaron en la reunión de Gabinete que convocó Javier Milei
Petri y Bullrich contaron con la presencia de quienes lo reemplazarán en diciembre. La reunión de Gabinete hizo foco en la reforma laboral y el Presupuesto
La reunión de Gabinete contó con dos invitados especiales: el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, ambos fueron presentados ante el resto del gabinete como las figuras que asumirán responsabilidades en Defensa y Seguridad cuando Petri y Bullrich tomen sus bancas legislativas.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el encuentro —que comenzó a las 9.30 y se extendió hasta minutos antes de las 11— reunió a los nueve ministros en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.
El Gabinete analizó el Presupuesto y estrategias para con los gobernadores
La cita se produjo después de la ronda de reuniones individuales que Manuel Adorni mantuvo en los últimos días para relevar las urgencias de cada cartera.
El temario de la reunión de Gabinete incluyó la discusión sobre las tácticas que desplegará el Poder Ejecutivo para sumar apoyos de las provincias y de los bloques aliados al Presupuesto 2026. También se analizó el avance de la reforma laboral que elaboran los equipos técnicos en coordinación con Federico Sturzenegger.
Milei arribó a la Casa Rosada minutos antes de las 9, y luego ingresaron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Más tarde se sumaron Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).