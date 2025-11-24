Estela de Carlotto calificó como un "provocación" de Milei la designación de Carlos Presti

Estela De Carlotto.jpg Estela De Carlotto a Mauricio Macri: "Es un delincuente y debería estar preso" (Foto: Telam).

Según publico la agencia Noticias Argentinas, la dirigente advirtió que con este tipo de decisiones el gobierno de Javier Milei “está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo”.

“El que tiene vocación militar debe seguir esa vocación y cumplir la obligación de defendernos, pero las políticas de Estado las manejan los civiles. Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa”, subrayó.

Estela de Carlotto agregó que “no podemos vivir los ciudadanos esperando qué va a hacer hoy el presidente”, y rechazó que “cometa los disparates que comete y que uno tenga que vivir una humillación permanente”.

Otras repercusiones por la designación de Carlos Presti

El ex ministro de Defensa Julio Martínez consideró que Carlos Presti debe solicitar su pase a retiro de las Fuerzas Armadas para asumir al frente del ministerio y respaldó su nombramiento. “Tiene que pedir el retiro. Hay artículos y leyes que así lo indican: no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones”, señaló.

Por su parte, el ex jefe del Ejército César Milani apoyó la decisión del Gobierno. Describió como “rotundamente falso” que el nombramiento represente un retroceso institucional, tal como había advertido el ex ministro Agustín Rossi. En un extenso mensaje publicado en X (ex Twitter), Milani afirmó que el verdadero retroceso fue “el resultado electoral de 2023”, que atribuyó a un peronismo “desconectado del pueblo y empeñado en reciclar dirigentes obsoletos”.

