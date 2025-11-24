Estela de Carlotto calificó como un "provocación" de Milei la designación de Carlos Presti

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó este lunes la designación del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa y calificó la decisión del Gobierno como una “provocación” que, según sostuvo, debe evitarse.
“Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los golpes de Estado, las dictaduras y todo lo que hemos sufrido”, afirmó en declaraciones a Splendid AM 990.
Estela de Carlotto resaltó que nombrar a un militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa constituye “una provocación” y “ponerlo en un lugar que no le corresponde”. “Primero, porque no está preparado para eso, y segundo, porque no lo sabe hacer”, remarcó.
Según publico la agencia Noticias Argentinas, la dirigente advirtió que con este tipo de decisiones el gobierno de Javier Milei “está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo”.
“El que tiene vocación militar debe seguir esa vocación y cumplir la obligación de defendernos, pero las políticas de Estado las manejan los civiles. Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa”, subrayó.
Estela de Carlotto agregó que “no podemos vivir los ciudadanos esperando qué va a hacer hoy el presidente”, y rechazó que “cometa los disparates que comete y que uno tenga que vivir una humillación permanente”.
Otras repercusiones por la designación de Carlos Presti
El ex ministro de Defensa Julio Martínez consideró que Carlos Presti debe solicitar su pase a retiro de las Fuerzas Armadas para asumir al frente del ministerio y respaldó su nombramiento. “Tiene que pedir el retiro. Hay artículos y leyes que así lo indican: no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones”, señaló.
Por su parte, el ex jefe del Ejército César Milani apoyó la decisión del Gobierno. Describió como “rotundamente falso” que el nombramiento represente un retroceso institucional, tal como había advertido el ex ministro Agustín Rossi. En un extenso mensaje publicado en X (ex Twitter), Milani afirmó que el verdadero retroceso fue “el resultado electoral de 2023”, que atribuyó a un peronismo “desconectado del pueblo y empeñado en reciclar dirigentes obsoletos”.
