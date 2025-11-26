Últimos días del plan "Ver para Ser Libres" de Milei en Mendoza: dónde se entregarán lentes gratis

El plan "Ver para Ser Libres" del gobierno nacional de Javier Milei, mediante el Ministerio de Capital Humano, se encuentra en Mendoza haciendo controles de agudeza visual y entregando lentes en el acto y gratis a niños de educación primaria. Hasta cuándo estará en la provincia y dónde.
El objetivo del programa "Ver para Ser Libres" es detectar a tiempo problemas de visión, ya que entre el 15% y el 20% de los niños en edad preescolar pueden presentar dificultades que, de no ser tratadas, pueden interferir en su desarrollo intelectual.
En este sentido, los controles son una herramienta fundamental para la detección temprana y su correspondiente tratamiento. Los dispositivos móviles se encuentran completamente equipados para realizar el control oftalmológico de agudeza visual y la confección de los anteojos en los casos necesarios.
Mendoza: dónde se entregarán los lentes gratis del plan "Ver para Ser Libres"
Impulsado por el Ministerio de Capital Humano, el plan nacional "Ver para Ser Libres" se encuentra en el Gran Mendoza mediante un trabajo conjunto con el Gobierno provincial y los municipios del Área Metropolitana. La iniciativa busca garantizar el acceso a controles oftalmológicos y lentes sin costo para los beneficiarios.
Un equipo de profesionales y unidades móviles recorre puntos estratégicos de Mendoza para detectar de forma temprana dificultades visuales y favorecer el rendimiento escolar.
En estos departamentos de Mendoza y en los siguientes días se harán los controles de agudeza visual y entrega de lentes gratis:
Miércoles 26 de noviembre:
Luján de Cuyo
- Sede: Módulo del CAPS 39
- Ubicación: Ferroviario Argentino y Los Barrancos, Ugarteche
- Localidades: Ugarteche – Carrizal
Maipú
- Escuela: Sin Nombre (N° 1-750)
- Ubicación: Barrio Corazón de Jesús, Gutiérrez
- Localidad: Gutiérrez
Jueves 27 de noviembre
Godoy Cruz
- Sede: Polideportivo Padre Contreras
- Ubicación: Rawson y Vélez Sarsfield, barrio Las Tortugas
Capital
- Escuela: Raffo de la Reta (N° 1-543)
- Ubicación: Potrerillos s/n, barrio San Martín, Ciudad de Mendoza
- Localidad: Ciudad
Viernes 28 de noviembre
Godoy Cruz
- Sede: Polideportivo Felipe Llaver
- Ubicación: Arturo Illia entre Cipolletti y Dique Tulumaya, Villa Marini
Capital
- Escuela: Carlos Berdasco (N° 1-742)
- Ubicación: Pablo Neruda y E. López, barrio La Favorita, Ciudad de Mendoza
- Localidad: Ciudad