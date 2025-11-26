Últimos días del plan "Ver para Ser Libres" de Milei en Mendoza: dónde se entregarán lentes gratis

El objetivo del programa "Ver para Ser Libres" es detectar a tiempo problemas de visión, ya que entre el 15% y el 20% de los niños en edad preescolar pueden presentar dificultades que, de no ser tratadas, pueden interferir en su desarrollo intelectual.

Mendoza-Milei-lentes-gratis-Ver-para-ser-libre-1 El programa "Ver para Ser Libres" se lleva adelante mediante la articulación en conjunto entre Nación con los gobiernos provinciales.

En este sentido, los controles son una herramienta fundamental para la detección temprana y su correspondiente tratamiento. Los dispositivos móviles se encuentran completamente equipados para realizar el control oftalmológico de agudeza visual y la confección de los anteojos en los casos necesarios.