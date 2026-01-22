El programa Progresar de la Secretaría de Educación, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, estará nuevamente en el centro de la escena cuando comiencen en distintos puntos del país el ciclo lectivo 2026. ¿Cuándo abre la convocatoria de las Becas Progresar?
¿Cuándo abre la convocatoria de las Becas Progresar 2026?: montos y cómo anotarse
A la espera de la confirmación del Ministerio de Capital Humano, la apertura de las inscripciones para las Becas Progresar 2026 tienen fecha estimada
A finales de febrero y a comienzos de marzo, dependiendo la provincia, en Argentina se pondrá en marcha un nuevo ciclo lectivo y son muchos los interesados en ser parte de las Becas Progresar.
Las diferentes líneas de las Becas Progresar, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Todo lo que se sabe hasta el monto de las Becas Progresar 2026
Si bien el Ministerio de Capital Humano y la ANSES suelen oficializar las fechas exactas de inscripción sobre el inicio de clases, actualmente existe información clave sobre la continuidad de las Becas Progresar para este el ciclo lectivo 2026.
Para acceder al beneficio en 2026, los postulantes a las Becas Progresar deben ser argentinos nativos o residentes legales y cumplir con límites de edad específicos que generalmente van de los 16 a los 24 años, aunque se extienden significativamente para grupos prioritarios como personas con discapacidad, hogares monoparentales o pueblos originarios.
El criterio económico fundamental es que los ingresos del grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además del apoyo financiero, el Progresar se ha institucionalizado como ley para asegurar su continuidad, incorporando en 2025 exigencias como la participación en cursos de orientación vocacional o actividades formativas complementarias que buscan reducir la deserción y potenciar la inserción laboral de los estudiantes.
Esto es lo que se sabe hasta el momento para las inscripciones 2026 de las Becas Progresar:
- Fecha estimada: se espera que la primera convocatoria abra entre marzo y abril de 2026. Mientras que la segunda, suele darse entre agosto y septiembre.
- Modalidad: el trámite seguirá siendo 100% online a través de la web oficial de Argentina.gob.ar/progresar o la app Progresar.
- Líneas disponibles: se mantendrán las tres ramas principales: "Obligatorio", "Superior" y "Trabajo".
- Monto base: actualmente, la beca se sitúa en $35.000.
- Esquema de cobro: se mantiene el sistema de retención. Los beneficiarios perciben el 80% mensualmente ($28.000), mientras que el 20% restante ($7.000) se acumula y se entrega al finalizar el ciclo lectivo, tras certificar la regularidad escolar.
- Actualizaciones: se prevé que con el anuncio de la nueva convocatoria se informe si habrá un ajuste en estos montos para compensar la inflación del último año.
El Presupuesto Nacional 2026 contempla una actualización en las partidas de becas educativas, por lo que se espera un ajuste en el valor mensual para acompañar la inflación proyectada.
Cómo inscribirse al programa Progresar: paso a paso
Una vez habilitada la fecha, el trámite se realiza de forma totalmente virtual:
- Ingresar a la plataforma oficial Becas Progresar o a través de la aplicación Mi Argentina.
- Crear un usuario o ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Completar el formulario de “Datos Personales” y la “Encuesta” obligatoria.
- En la sección “Datos Académicos”, elegir la línea de beca correspondiente y completar la información de la institución y carrera.