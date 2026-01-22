¿Cuándo abre la convocatoria de las Becas Progresar 2026?: montos y cómo anotarse

Becas Progresar El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política de Estado diseñada para acompañar las trayectorias educativas de jóvenes de todo el país que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Todo lo que se sabe hasta el monto de las Becas Progresar 2026

Si bien el Ministerio de Capital Humano y la ANSES suelen oficializar las fechas exactas de inscripción sobre el inicio de clases, actualmente existe información clave sobre la continuidad de las Becas Progresar para este el ciclo lectivo 2026.

Para acceder al beneficio en 2026, los postulantes a las Becas Progresar deben ser argentinos nativos o residentes legales y cumplir con límites de edad específicos que generalmente van de los 16 a los 24 años, aunque se extienden significativamente para grupos prioritarios como personas con discapacidad, hogares monoparentales o pueblos originarios.

El criterio económico fundamental es que los ingresos del grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además del apoyo financiero, el Progresar se ha institucionalizado como ley para asegurar su continuidad, incorporando en 2025 exigencias como la participación en cursos de orientación vocacional o actividades formativas complementarias que buscan reducir la deserción y potenciar la inserción laboral de los estudiantes.

ANSES-calendario-de-pagos-2 El programa Progresar es administrado por el Ministerio de Capital Humano a través de la ANSES, su objetivo principal es garantizar la igualdad de oportunidades mediante una transferencia económica mensual condicionada al cumplimiento de requisitos académicos, de salud y asistencia.

Esto es lo que se sabe hasta el momento para las inscripciones 2026 de las Becas Progresar:

Fecha estimada: se espera que la primera convocatoria abra entre marzo y abril de 2026 . Mientras que la segunda, suele darse entre agosto y septiembre.

se espera que la primera convocatoria abra entre . Mientras que la segunda, suele darse entre agosto y septiembre. Modalidad: el trámite seguirá siendo 100% online a través de la web oficial de Argentina.gob.ar/progresar o la app Progresar.

el trámite seguirá siendo 100% online a través de la web oficial de Argentina.gob.ar/progresar o la app Progresar. Líneas disponibles: se mantendrán las tres ramas principales: "Obligatorio", "Superior" y "Trabajo".

se mantendrán las tres ramas principales: "Obligatorio", "Superior" y "Trabajo". Monto base: actualmente, la beca se sitúa en $35.000 .

actualmente, la beca se sitúa en . Esquema de cobro: se mantiene el sistema de retención. Los beneficiarios perciben el 80% mensualmente ($28.000) , mientras que el 20% restante ($7.000) se acumula y se entrega al finalizar el ciclo lectivo, tras certificar la regularidad escolar.

se mantiene el sistema de retención. Los beneficiarios perciben el , mientras que el se acumula y se entrega al finalizar el ciclo lectivo, tras certificar la regularidad escolar. Actualizaciones: se prevé que con el anuncio de la nueva convocatoria se informe si habrá un ajuste en estos montos para compensar la inflación del último año.

El Presupuesto Nacional 2026 contempla una actualización en las partidas de becas educativas, por lo que se espera un ajuste en el valor mensual para acompañar la inflación proyectada.

Cómo inscribirse al programa Progresar: paso a paso

Una vez habilitada la fecha, el trámite se realiza de forma totalmente virtual: