Estos son los montos de la Tarjeta Alimentar que ANSES pagará en febrero 2026

La ANSES es un ente descentralizado de la administración pública nacional de Argentina dependiente del Ministerio de Capital Humano que gestiona las prestaciones de seguridad social.

ANSES: montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026

Si bien el el Decreto 421/2025 refuerza el compromiso de mantener la Tarjeta Alimentar alineada con la canasta básica, esto no implica una suba inmediata en los montos que le paga ANSES a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas para Madre de 7 hijos (PNC).

La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. Este bono aumenta por cantidad de hijos, y contempla a niños de entre 3 meses de edad y 17 años inclusive.

ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

La Tarjeta Alimentar (oficialmente Prestación Alimentar) es un instrumento del Estado argentino para asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria.

ANSES: fechas de pago para febrero 2026

ANSES: fechas de pago de AUH para febrero 2026

Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2026

ANSES: fechas de pago de AUE para febrero 2026

Documentos terminados en 0: a partir del día 12 de febrero de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 13 de febrero de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 18 de febrero de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 20 de febrero de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 23 de febrero de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 24 de febrero de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 25 de febrero de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 26 de febrero de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 27 de febrero de 2026

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para febrero 2026