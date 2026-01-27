Estos son los montos de la Tarjeta Alimentar que ANSES pagará en febrero 2026

El gobierno nacional de Javier Milei no anunció aumento para la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, para febrero de 2026. De esta manera, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) seguirá abonando los mismos valores vigentes desde mayo de 2024.
Por otro lado, ANSES sí confirmó el calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar para el segundo mes del año. Los beneficiarios de este bono extra van a cobrar el mismo día que reciben su correspondiente asignación o pensión.
El objetivo que tiene la entrega de la Tarjeta Alimentar de ANSES, que actualmente es recibida por 2,3 millones de personas, es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para todos los beneficiarios.
ANSES: montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026
Si bien el el Decreto 421/2025 refuerza el compromiso de mantener la Tarjeta Alimentar alineada con la canasta básica, esto no implica una suba inmediata en los montos que le paga ANSES a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas para Madre de 7 hijos (PNC).
La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. Este bono aumenta por cantidad de hijos, y contempla a niños de entre 3 meses de edad y 17 años inclusive.
ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
ANSES: fechas de pago para febrero 2026
ANSES: fechas de pago de AUH para febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2026
ANSES: fechas de pago de AUE para febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 12 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 13 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 18 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 20 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 23 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 24 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 25 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 26 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 27 de febrero de 2026
ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 9 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 13 de febrero de 2026