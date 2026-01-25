Un niño de dos años murió atragantado en su casa mientras cenaba con su madre.

Ante la desesperación que generó la grave situación y la urgencia del caso, la mujer trasladó al pequeño en un vehículo particular directamente hacia la guardia del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez".

Una vez en ese nosocomio, el pequeño fue asistido con urgencia aunque ya no presentaba signos vitales. El médico de guardia inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarlo. Sin embargo, pese a los intensos esfuerzos realizados por el equipo médico por estabilizarlo, el médico a cargo de la guardia confirmó oficialmente el deceso del niño a las 21.50.

Tragedia niño hospital En un lamentable accidente doméstico, un niño de dos años murió atragantado al sufrir una obstrucción en las vías respiratorias. Foto gentileza nuevodiarioweb.com.ar

La causa fue caratulada preventivamente como "Averiguación de causales de muerte" y quedó bajo investigación a de la UFI Nº 11 del Departamento Judicial de La Plata. Las autoridades solicitaron la intervención de peritos y el traslado del cuerpo del niño a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

En tanto que el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) trabaja en la vivienda donde sucedió el trágico incidente para esclarecer los pormenores de esta fatalidad, mientras que familiares y vecinos se mostraron conmocionados por lo ocurrido.