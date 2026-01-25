Un niño de dos años murió atragantado en su casa mientras cenaba con su madre.

El pequeño, identificado como Mahún Líam, de dos años, se encontraba comiendo con su madre en la vivienda situada en la calle 521, entre 116 y 117 de la localidad de Tolosa, en La Plata. El niño sufrió una obstrucción de las vías respiratorias que resultó fatal.
De acuerdo a lo informado oficialmente por la Comisaría 6ª de Tolosa, el lamentable episodio se desencadenó alrededor de las 21.20 del sábado, en la localidad de Tolosa. cuando la madre del menor, Milagros Mahún, advirtió que su hijo presentaba dificultades para respirar tras haberse atragantado con un alimento.
Ante la desesperación que generó la grave situación y la urgencia del caso, la mujer trasladó al pequeño en un vehículo particular directamente hacia la guardia del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez".
Una vez en ese nosocomio, el pequeño fue asistido con urgencia aunque ya no presentaba signos vitales. El médico de guardia inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarlo. Sin embargo, pese a los intensos esfuerzos realizados por el equipo médico por estabilizarlo, el médico a cargo de la guardia confirmó oficialmente el deceso del niño a las 21.50.
La causa fue caratulada preventivamente como "Averiguación de causales de muerte" y quedó bajo investigación a de la UFI Nº 11 del Departamento Judicial de La Plata. Las autoridades solicitaron la intervención de peritos y el traslado del cuerpo del niño a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.
En tanto que el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) trabaja en la vivienda donde sucedió el trágico incidente para esclarecer los pormenores de esta fatalidad, mientras que familiares y vecinos se mostraron conmocionados por lo ocurrido.