Inicio Sociedad niño
Tragedia familiar

Un niño de dos años murió atragantado en su casa mientras cenaba con su madre

En un lamentable accidente doméstico, un niño de dos años murió atragantado luego de sufrir una obstrucción en las vías respiratorias mientras cenaba con su madre

Por UNO
Un niño de dos años murió atragantado en su casa mientras cenaba con su madre.

Un niño de dos años murió atragantado en su casa mientras cenaba con su madre.

Foto Archivo Diario UNO

En medio de un lamentable accidente doméstico, un niño de dos años murió atragantado este sábado por la noche al sufrir una obstrucción en las vías respiratorias mientras cenaba con su madre en su casa y aunque fue llevado rápidamente a un hospital, los médicos no lograron salvarle la vida.

El pequeño, identificado como Mahún Líam, de dos años, se encontraba comiendo con su madre en la vivienda situada en la calle 521, entre 116 y 117 de la localidad de Tolosa, en La Plata. El niño sufrió una obstrucción de las vías respiratorias que resultó fatal.

Tragedia niño guardia
El pequeño fue asistido con urgencia en la guardia del Hospital Gutiérrez pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

El pequeño fue asistido con urgencia en la guardia del Hospital Gutiérrez pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

De acuerdo a lo informado oficialmente por la Comisaría 6ª de Tolosa, el lamentable episodio se desencadenó alrededor de las 21.20 del sábado, en la localidad de Tolosa. cuando la madre del menor, Milagros Mahún, advirtió que su hijo presentaba dificultades para respirar tras haberse atragantado con un alimento.

Ante la desesperación que generó la grave situación y la urgencia del caso, la mujer trasladó al pequeño en un vehículo particular directamente hacia la guardia del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez".

Una vez en ese nosocomio, el pequeño fue asistido con urgencia aunque ya no presentaba signos vitales. El médico de guardia inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarlo. Sin embargo, pese a los intensos esfuerzos realizados por el equipo médico por estabilizarlo, el médico a cargo de la guardia confirmó oficialmente el deceso del niño a las 21.50.

Tragedia niño hospital
En un lamentable accidente doméstico, un niño de dos años murió atragantado al sufrir una obstrucción en las vías respiratorias.

En un lamentable accidente doméstico, un niño de dos años murió atragantado al sufrir una obstrucción en las vías respiratorias.

La causa fue caratulada preventivamente como "Averiguación de causales de muerte" y quedó bajo investigación a de la UFI Nº 11 del Departamento Judicial de La Plata. Las autoridades solicitaron la intervención de peritos y el traslado del cuerpo del niño a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

En tanto que el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) trabaja en la vivienda donde sucedió el trágico incidente para esclarecer los pormenores de esta fatalidad, mientras que familiares y vecinos se mostraron conmocionados por lo ocurrido.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar