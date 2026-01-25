La historia del pequeño Ihan, que aprende los secretos del campo entre la veranada, mates y tortas fritas

Embed - Ihan vive en Malargüe y prepara las tortas fritas más ricas del mundo

Durante este verano, además de estar presente en la veranada, Ihan perfeccionó saberes que en el campo se transmiten de generación en generación. Aprendió a hacer asados, a cebar mate con paciencia y a preparar masa para tortas fritas. Son gestos simples, pero cargados de sentido. Gestos que hablan de una infancia activa, involucrada y orgullosa de lo que hace.

El día comienza temprano. Los caballos esperan ser cambiados de lugar para que puedan comer mejor por la mañana. Ihan acompaña. Ayuda a atarlos, a soltarlos, a guiarlos. Todo se hace despacio, sin apuro, pero con atención. Después llega el momento del fogón. La leña, el fuego, la pava. El mate circula. Ihan ya sabe cuándo está listo, cómo cebarlo y a quién ofrecerlo primero.

"Quiere aprender todas las tareas rurales y para nosotros es un orgullo"

“Él trata de hacer todo lo que nosotros ya sabemos”, cuenta Luis. “Le vamos enseñando y él va aprendiendo”. En esa frase se resume una forma de crianza donde el conocimiento no se impone, sino que se comparte. Donde el niño no es espectador, sino parte.

Hace poco, en una de esas jornadas de verano, Ihan ayudó a amasar para las tortas fritas. Mezcló, amasó, esperó. Después miró cómo se inflaban en el aceite caliente y celebró el resultado. Son aprendizajes que no figuran en ningún manual escolar, pero que construyen autonomía, identidad y pertenencia.

ihan hermosa foto tres "Nadie lo obliga, mi hijo es feliz aprendiendo las tareas rurales", dice Luis, su papá.

El Puesto Arroyo El Molle es uno de esos lugares que aparecen en las historias del Malargüe profundo. Zona de crianceros, trashumancia, tradiciones rurales y sacrificio cotidiano. Allí, muchas familias viven prácticamente todo el año, con acceso limitado a servicios básicos y una relación directa con la naturaleza y sus tiempos.

En ese contexto crece Ihan. Juega con lo que hay: pelotitas pequeñas, caballitos, el espacio inmenso de las vegas. Corre, imagina, se inventa mundos. Tiene juguetes, tiene una pileta que ya le quedó chica, tiene algunas cosas que compra cuando junta su platita. No es una infancia carente, es una infancia distinta.

En el puesto de veranada no está su mamá, Angie, que se quedó en la invernada. Ihan va a verla pronto. Hace días que no se ven y la espera es parte del aprendizaje también. Entender que el campo organiza la vida de otra manera, que hay tiempos de estar juntos y tiempos de estar separados, pero siempre conectados.

Gracias a los avances tecnológicos, hoy en esa zona tienen acceso a internet. Es una novedad que facilita la comunicación y acorta distancias. Aun así, la vida cotidiana sigue siendo rústica. Las cosas se trasladan a caballo, el clima manda, el silencio pesa y enseña.

Ithiel veranada Una imagen diaria y cotianada, Ihan arriba de su caballo, comenzando la jornada.

Luis insiste en algo que considera fundamental: nadie obliga a Ihan a hacer nada. “Él anda haciendo esto porque le gusta”, repite. Para su papá, que el niño aprenda el oficio del campo no es solo una cuestión práctica, sino una forma de prepararlo para el futuro. “Qué mejor para nosotros que nos ayude, que el día de mañana se sepa desenvolver solo y no tenga que depender de nadie”.

Ihan, el niño que ama las veranadas, los caballos, el mate y el asado

En el verano, el campo se muestra más amable. Hay más horas de luz, menos frío, más movimiento. Pero también hay trabajo. Y en ese equilibrio entre esfuerzo y disfrute, Ihan encuentra su lugar. Es feliz haciendo lo que hace. Eso se nota en su forma de moverse, de hablar, de mirar.

Su historia contrasta con la de muchos niños de su edad, pero no desde la carencia, sino desde la diferencia. No hay pantallas constantes ni horarios rígidos. Hay animales, fogones, mates compartidos, manos pequeñas aprendiendo gestos grandes.

Ihan es parte de un mundo que sigue vivo en Malargüe. Un mundo que resiste al olvido y a la homogeneización. Un mundo donde la infancia no está separada de la vida adulta, sino integrada, acompañada y respetada.

Ithiel veranada dos El mejor verano de su vida: entre mates, asados y tortas fritas, Ihan no se despega de las tareas del campo, en Malargüe.

Mientras el verano avanza y la veranada sigue su curso, Ihan continúa aprendiendo. Asado tras asado, mate tras mate, torta frita tras torta frita. En cada gesto, en cada día, se va formando un niño que conoce su tierra, su gente y su historia.

En Arroyo El Molle, lejos de las piletas y de la tecnología que domina las ciudades, un niño de 9 años vive un verano distinto. Uno que huele a leña, suena a cascos de caballo y se saborea a tortas fritas recién hechas. Un verano que, sin dudas, lo va a acompañar toda la vida.