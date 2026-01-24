Cómo cuidar el cabello en verano: ya no quedará opaco, seco ni frágil

Una de las marcas que se ha comprometido con el cuidado del pelo en verano es Natura, la cual posee su línea de cabellos Lumina, con propuestas pensadas para proteger el cabello del sol, el cloro y la sal.

La línea Lumina Verano presenta una rutina de productos completa con acción anticloro y antisal. Estos ayudan a blindar el cabello desde la primera aplicación, protegiéndolo de las agresiones externas típicas de la temporada. Su fórmula trabaja sobre la fibra capilar para mantenerla fuerte, nutrida y con un aspecto saludable, incluso después de días de sol, playa o pileta.

Lavar pelo La línea Lumina Verano de Natura ayuda a cuidar el cabello y a mantenerlo fuerte.

La rutina que recomienda Natura comienza con el shampoo revitalizante, que limpia suavemente mientras ayuda a mantener la fibra capilar fuerte y preparada para enfrentar el calor y la exposición diaria.

Luego, la máscara restauradora actúa en profundidad, recuperando la hidratación y la elasticidad del cabello, devolviéndole suavidad, brillo y movimiento. Como paso final, la marca ha desarrollado un spray protector UV, un imprescindible del verano. Esta línea ha sido diseñada para usarse antes y durante la exposición al sol, en la playa o la pileta, y sin dudas te ayudará a conseguir un cabello nutrido y fuerte.