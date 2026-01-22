Cómo hacer jabón de aloe vera en casa, ideal para curar las quemaduras del sol

4 hojas de aloe vera

500 g de jabón de glicerina

100 ml de aceite de oliva

Aceite esencial de tu preferencia

Un molde de jabón

El primer paso para realizar este jabón de aloe vera es colocar en un recipiente el jabón de glicerina y caliente en un microondas, lo importante es que el jabón quede disuelto. A continuación, añade todo el gel de la planta y unas cuantas gotas de aceite esencial, este ingrediente aportara un agradable aroma a tu mezcla, además sumas beneficios para tu piel.

Por otro lado, en una olla, calienta el aceite de oliva sin dejar que el mismo hierva y cuando este tibio agrégalo a la mezcla. Cuando los ingredientes estén todos juntos y homogéneos, podrás colocarla en el molde de jabón y espera a que se solidifique. Luego podrás cortarlo en porciones y usarlo cada vez que te bañes.

¿Qué beneficios le brinda a la piel el aloe vera?

Los beneficios que le brinda el aloe vera a la piel: