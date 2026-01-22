Cómo hacer jabón de aloe vera en casa, ideal para curar las quemaduras del sol

La planta de aloe vera es una de las más usadas en la cosmética natural, ya que se ha comprobado que le puede brindar muchos beneficios a la piel, como por ejemplo hidratarla o calmar irritaciones.
En la siguiente nota te enseñaremos a realizar un jabón casero de aloe vera, el cual es ideal para tratar la piel cuando ha sufrido quemaduras por el Sol. A continuación la explicación paso por paso.
¿Cómo hacer un jabón de aloe vera?
Materiales
- 4 hojas de aloe vera
- 500 g de jabón de glicerina
- 100 ml de aceite de oliva
- Aceite esencial de tu preferencia
- Un molde de jabón
El primer paso para realizar este jabón de aloe vera es colocar en un recipiente el jabón de glicerina y caliente en un microondas, lo importante es que el jabón quede disuelto. A continuación, añade todo el gel de la planta y unas cuantas gotas de aceite esencial, este ingrediente aportara un agradable aroma a tu mezcla, además sumas beneficios para tu piel.
Por otro lado, en una olla, calienta el aceite de oliva sin dejar que el mismo hierva y cuando este tibio agrégalo a la mezcla. Cuando los ingredientes estén todos juntos y homogéneos, podrás colocarla en el molde de jabón y espera a que se solidifique. Luego podrás cortarlo en porciones y usarlo cada vez que te bañes.
¿Qué beneficios le brinda a la piel el aloe vera?
Los beneficios que le brinda el aloe vera a la piel:
- Alivio de picazón por picadura de insectos
- Limpieza y eliminación de toxinas
- Regeneración de tejidos
- Efecto revitalizador
- Absorción del exceso de grasa en la epidermis (Para personas que sufren acné)
- Disminución de inflamaciones
- Evita erupciones, granos y zonas con rojeces
- Frescura
- Restauración del colágeno
- Reducción de cicatrices