Qué necesita tu piel a los 20, 30, 40 y 60 años: productos y rutinas de skincare

Siempre debemos aplicar en nuestra piel productos que vayan acorde no solo a nuestra edad, sino también a lo que cada cutis necesita. Por ejemplo, de nada sirve aplicar productos para quitar manchas si no tenemos ni una sola en nuestro rostro.
A continuación te diremos qué productos debes usar sí o sí en tu piel (aprovechando la rutina de skincare), dependiendo de tu edad: 20, 30 o 40 años.
¿Qué productos debemos aplicar en la piel a los 20 años?
A los 20 años deben aplicarse en la piel: limpiador, tónico, hidratante, contorno de ojos y protector solar. Lo mejor es usar sérums que contengan Vitamina C y Ácido Hialurónico, y productos con antioxidantes, ya que sirven para prevenir daños futuros y mantener la piel radiante, estableciendo una base sólida para el futuro, ¡no para corregir ya arrugas profundas.
¿Qué productos debemos aplicar en la piel a los 30 años?
A los 30 años se aconseja usar productos con antioxidantes (Vitamina C, Niacinamida) que sirven para proteger y unificar el tono, retinoides (Retinol/Retinal) para la renovación celular y producción de colágeno, y ácido hialurónico para hidratación profunda, junto con protector solar diario, para prevenir y tratar los primeros signos de envejecimiento como líneas finas, manchas y pérdida de firmeza.
¿Qué productos debemos aplicar en la piel a los 40 años?
A los 40 años debe aplicarse: limpiador, mascarilla (una vez a la semana), tónico, exfoliación (cada 15 días), protector solar y contorno de ojos. Lo mejor es enfocarse en productos con retinol, vitamina C, ácido hialurónico, péptidos, etc.
¿Qué productos debemos aplicar en la piel a los 60 años?
A los 60 años hay que aplicar: contorno de ojos, limpiador, tónico, hidratante, mascarilla, exfoliación (cada 15 días) y protector solar.