Qué necesita tu piel a los 20, 30, 40 y 60 años: productos y rutinas de skincare

A continuación te diremos qué productos debes usar sí o sí en tu piel (aprovechando la rutina de skincare), dependiendo de tu edad: 20, 30 o 40 años.

¿Qué productos debemos aplicar en la piel a los 20 años?

A los 20 años deben aplicarse en la piel: limpiador, tónico, hidratante, contorno de ojos y protector solar. Lo mejor es usar sérums que contengan Vitamina C y Ácido Hialurónico, y productos con antioxidantes, ya que sirven para prevenir daños futuros y mantener la piel radiante, estableciendo una base sólida para el futuro, ¡no para corregir ya arrugas profundas.