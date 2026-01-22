Decile adiós al esmalte pegajoso o espeso: cómo hacer que dure perfecto por más tiempo

¿Por qué el esmalte se vuelve espeso?
Por lo general, el esmalte se vuelve esposo o incluso se seca por los siguientes motivos:
- Entrada de aire cada vez que lo abrís.
- Lo cerrás mal después de usarlo.
- Exposición al calor o al Sol.
- Acumulación de esmalte seco en el cuello del frasco.
¿Qué hacer para evitar que el esmalte se seque o se vuelva espeso?
- Cerrá bien el frasco después de usarlo.
- Limpia el cuello del frasco antes de guardarlo. Puedes hacerlo con un algodón embebido en acetona o quitameslate.
- Guardar los esmaltes en un lugar fresco y sin luz directa, por ejemplo un cajón o una caja.
- Aplicá siempre capas finas, no cargues tanto el pincel.
Todos estos pequeños hábitos harán que el esmalte fluya mejor sobre la uña y que el mismo dure más tiempo. Otro error muy común es agitar el esmalte con mucha fuerza. Esto hace que se introduzca mucho más aire de lo normal y termina espesándose.
¿Qué colores de esmalte se usarán en 2026?
En 2026 se usarán colores de esmalte como los neutros y suaves (nude, beige, vainilla), profundos (borgoña, terracota, verde musgo, azul oscuro), frescos y vibrantes (coral, menta, azul cielo, lila, rosa) y metálicos (dorado, plateado). También se usarán aquellos con acabados perlados o efecto "glazed donut" para lograr looks más elegantes.