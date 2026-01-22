Inicio Belleza Esmalte
Decile adiós al esmalte pegajoso o espeso: cómo hacer que dure perfecto por más tiempo

Te enseñamos algunos trucos sencillos y efectivos que te ayudarán a evitar que los esmaltes se vuelvan espesos y pegajosos

Paula Alonso
Estos son los motivos por los cuales el esmalte se vuelve más espeso

¿Alguna vez te ha pasado que abriste tu esmalte favorito y el mismo ya no se desliza por la uña como antes? Si el mismo está espeso, cuesta nivelarlo o deja marcas en la uñas, a continuación te explicamos cómo remediar esto.

¿Por qué el esmalte se vuelve espeso?

Por lo general, el esmalte se vuelve esposo o incluso se seca por los siguientes motivos:

  • Entrada de aire cada vez que lo abrís.
  • Lo cerrás mal después de usarlo.
  • Exposición al calor o al Sol.
  • Acumulación de esmalte seco en el cuello del frasco.
Esmalte uñas
Por lo general, los esmaltes se vuelven espesos o se secan cuando ha ingresado mucho aire en el envase.&nbsp;

¿Qué hacer para evitar que el esmalte se seque o se vuelva espeso?

  • Cerrá bien el frasco después de usarlo.
  • Limpia el cuello del frasco antes de guardarlo. Puedes hacerlo con un algodón embebido en acetona o quitameslate.
  • Guardar los esmaltes en un lugar fresco y sin luz directa, por ejemplo un cajón o una caja.
  • Aplicá siempre capas finas, no cargues tanto el pincel.

Todos estos pequeños hábitos harán que el esmalte fluya mejor sobre la uña y que el mismo dure más tiempo. Otro error muy común es agitar el esmalte con mucha fuerza. Esto hace que se introduzca mucho más aire de lo normal y termina espesándose.

Esmaltes.jpg
Una vez usado el esmalte, debemos limpiarle el cuello del envase para que no se acumule producto.&nbsp;

¿Qué colores de esmalte se usarán en 2026?

En 2026 se usarán colores de esmalte como los neutros y suaves (nude, beige, vainilla), profundos (borgoña, terracota, verde musgo, azul oscuro), frescos y vibrantes (coral, menta, azul cielo, lila, rosa) y metálicos (dorado, plateado). También se usarán aquellos con acabados perlados o efecto "glazed donut" para lograr looks más elegantes.

