Decile adiós al esmalte pegajoso o espeso: cómo hacer que dure perfecto por más tiempo

¿Por qué el esmalte se vuelve espeso?

Por lo general, el esmalte se vuelve esposo o incluso se seca por los siguientes motivos:

Entrada de aire cada vez que lo abrís.

Lo cerrás mal después de usarlo.

Exposición al calor o al Sol.

Acumulación de esmalte seco en el cuello del frasco.

¿Qué hacer para evitar que el esmalte se seque o se vuelva espeso?

Cerrá bien el frasco después de usarlo.

Limpia el cuello del frasco antes de guardarlo. Puedes hacerlo con un algodón embebido en acetona o quitameslate.

Guardar los esmaltes en un lugar fresco y sin luz directa, por ejemplo un cajón o una caja.

Aplicá siempre capas finas, no cargues tanto el pincel.

Todos estos pequeños hábitos harán que el esmalte fluya mejor sobre la uña y que el mismo dure más tiempo. Otro error muy común es agitar el esmalte con mucha fuerza. Esto hace que se introduzca mucho más aire de lo normal y termina espesándose.