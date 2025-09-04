Abogado sanrafaelino fue imputado por "plantar" testigos para engañar a jueces y fiscales

Andrés Mariani-Abogado El abogado Andrés Mariani cuando se presentó en la Justicia, donde quedó imputado. Gentileza/San Rafael Noticias

Tras una denuncia de 2023 presentada por los abogados Luis Castilla y Valeria Vizcaya y luego investigada por el Ministerio Público Fiscal, Javier Giaroli imputó al abogado Andrés Mariani por los delitos de determinación al falso testimonio y estafa procesal en cantidad indeterminada de hechos y organizador de una asociación ilícita.

Fiscal Javier Giaroli El fiscal Javier Giaroli imputó al abogado sanrafaelino Andrés Mariani por hechos ocurridos desde 2020.

El abogado se negó a declarar

Andrés Mariani se negó a declarar en el expediente penal P-132.889, donde también está imputado un tío suyo, de apellido Carloni.

Este hombre quedó bajo sospecha de haber actuado como testigo en diversas causas judiciales en las cuales el estudio jurídico de Andrés Mariani representaba a clientes de modo particular.

Desde 2020 a la fecha, un total de 15 ciudadanos habrían integrado el staff de testigos considerados falsos por la Fiscalía, de acuerdo a la pesquisa judicial en desarrollo.

En breve habrá más audiencias penales sobre el caso que es la comidilla de los Tribunales sanrafaelinos.

El abogado Mariani fue apartado por la Fiscalía de Estado

El abogado Andrés Mariani es reconocido en San Rafael por litigar en los Tribunales de ese departamento de manera privada pero también por representar a la Fiscalía de Estado de Mendoza en esa circunscripción judicial.

Al organismo extrapoder ingresó durante el año 2000 mediante contrato de locación y ya en el año 2007 quedó integrado a la planta permanente, ejerciendo siempre labores jurídicas de representatividad.

Sin embargo, días atrás, cuando explotó en San Rafael el escándalo judicial que hoy tiene a Mariani como imputado, la Fiscalía de Estado dejó sin efecto el poder oportunamente le había conferido para litigar en juicios en nombre del organismo extrapoder.

Fernando Simón fiscal de Estado.jpg El Fiscal de Estado, Fernando Simón, apartó al abogado del plantel Andrés Mariani tras saber que está imputado por casos judiciales particulares.

Y más aún: por orden del Fiscal de Estado, Fernando Simón, se pidió información a la Fiscalía Penal de San Rafael acerca de la situación procesal del abogado Andrés Mariani para iniciar un sumario administrativo que podría derivar, a futuro, en algún tipo de sanción temporal o definitiva.