Abogado sanrafaelino fue imputado por "plantar" testigos para engañar a jueces y fiscales

Andrés Mariani fue imputado por delitos penales para favorecer a sus clientes particulares. La Fiscalía de Estado, donde trabaja desde el 2000, lo apartó y le hará un sumario

José Luis Verderico
El abogado Andrés Mariani fue imputado por el Ministerio Público de San Rafael.

El reconocido abogado sanrafaelino Andrés Mariani, representante de la Fiscalía de Estado durante casi 25 años en el Sur provincial, fue imputado y quedó bajo proceso por una batería de delitos penales desplegados, -según la acusación fiscal- para engañar a jueces y fiscales en juicios en los que accionaba de manera privada y particular en nombre de sus clientes.

Al abogado Andrés Mariani se le atribuyó haber "plantado", durante los últimos 5 años, testigos falsos a los que entrenaba a conveniencia y en persona para que luego declararan en procesos judiciales civiles y laborales de la Justicia de San Rafael acompañados por otros letrados.

De modo sistemático y para lograr sentencias favorables, indicó la Fiscalía.

Andrés Mariani-Abogado
El abogado Andrés Mariani cuando se presentó en la Justicia, donde quedó imputado. Gentileza/San Rafael Noticias

Tras una denuncia de 2023 presentada por los abogados Luis Castilla y Valeria Vizcaya y luego investigada por el Ministerio Público Fiscal, Javier Giaroli imputó al abogado Andrés Mariani por los delitos de determinación al falso testimonio y estafa procesal en cantidad indeterminada de hechos y organizador de una asociación ilícita.

Fiscal Javier Giaroli
El fiscal Javier Giaroli imputó al abogado sanrafaelino Andrés Mariani por hechos ocurridos desde 2020.

El abogado se negó a declarar

Andrés Mariani se negó a declarar en el expediente penal P-132.889, donde también está imputado un tío suyo, de apellido Carloni.

Este hombre quedó bajo sospecha de haber actuado como testigo en diversas causas judiciales en las cuales el estudio jurídico de Andrés Mariani representaba a clientes de modo particular.

Desde 2020 a la fecha, un total de 15 ciudadanos habrían integrado el staff de testigos considerados falsos por la Fiscalía, de acuerdo a la pesquisa judicial en desarrollo.

En breve habrá más audiencias penales sobre el caso que es la comidilla de los Tribunales sanrafaelinos.

El abogado Mariani fue apartado por la Fiscalía de Estado

El abogado Andrés Mariani es reconocido en San Rafael por litigar en los Tribunales de ese departamento de manera privada pero también por representar a la Fiscalía de Estado de Mendoza en esa circunscripción judicial.

Al organismo extrapoder ingresó durante el año 2000 mediante contrato de locación y ya en el año 2007 quedó integrado a la planta permanente, ejerciendo siempre labores jurídicas de representatividad.

Sin embargo, días atrás, cuando explotó en San Rafael el escándalo judicial que hoy tiene a Mariani como imputado, la Fiscalía de Estado dejó sin efecto el poder oportunamente le había conferido para litigar en juicios en nombre del organismo extrapoder.

Fernando Simón fiscal de Estado.jpg
El Fiscal de Estado, Fernando Simón, apartó al abogado del plantel Andrés Mariani tras saber que está imputado por casos judiciales particulares.

Y más aún: por orden del Fiscal de Estado, Fernando Simón, se pidió información a la Fiscalía Penal de San Rafael acerca de la situación procesal del abogado Andrés Mariani para iniciar un sumario administrativo que podría derivar, a futuro, en algún tipo de sanción temporal o definitiva.

