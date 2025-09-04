Por estafa con $1,2 millones denunciaron a un vendedor de planes de ahorro para el 0 km

Habían recibido la interesante propuesta durante una cena y las condiciones eran muy tentadoras: precio reducido, un plan de ahorro adjudicado y un vehículo patentado. "Supuestamente adjudicados y patentados estaban los vehículos", explica hoy, 2 años y 7 meses después, el denunciante Carlos Ariel Álvarez.

diputados planes de ahorro.jpg La venta de un plan de ahorro para el auto 0 km se transformó en una denuncia y pesquisa judicial por estafas.

Sin embargo, al momento de los hechos, la operación no revestía riesgo alguno por dos detalles importantísimos: la pareja de Inostroza Concha era funcionaria de ATM y, sobre todo, amiga de la esposa del denunciante. Nada podía salir mal.

Pero salió muy mal. Carlos y Valeria se quedaron sin el plan de ahorro del 0 kilómetro y perdieron gran parte del dinero transferido.

Estafas genéricas, una figura legal que se repite en Delitos Económicos

Hoy, el caso tiene formato de causa judicial en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. El expediente está identificado como P-9889/23 y la pesquisa está a cargo de la fiscal Susana Muscianisi, de la Fiscalía 3.

Andrew Estéfano Inostroza Concha está imputado por el delito de estafas genéricas tras la denuncia penal de Carlos y su esposa, quienes dijeron públicamente que la causa judicial "está paralizada".

En la Justicia se acumulan, entre otras pruebas, los comprobantes de las dos transferencias de $414.800 y $798.000 que los denunciantes hicieron a una cuenta. "El supuesto vendedor la presentó como perteneciente a la concesionaria pero en realidad era una cuenta suya y personal", dijeron.

- ¿Y qué pasó después? -preguntó Diario UNO al denunciante Álvarez.

- Tras recibir los pagos, el supuesto vendedor del plan de ahorro desapareció, su número de teléfono quedó fuera de servicio y nunca entregó las documentación prometida.

- ¿Qué hizo la esposa del supuesto vendedor y amiga de su esposa?

- Ella reconoció los hechos y prometió devolver el dinero que le transferimos, pero sólo reintegró una parte del total antes de cortar la comunicación.

- ¿Qué respuesta les dio la concesionaria?

- Se desvinculó del caso argumentando que los fondos fueron depositados en una cuenta personal de Inostroza Concha, no en una cuenta oficial de la concesionaria.