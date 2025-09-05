Crimen en Godoy Cruz: un hombre fue atacado de un puntazo en medio de una pelea y murió

Policía móviles Seguridad Los autores del crimen en Godoy Cruz aún no fueron encontrados. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Entre ellos, un pedido de captura del 31 de julio pasado, un robo simple del 24 de julio del 2024, resistencia a la autoridad del 25 de octubre del 2023, robo agravado del 30 de noviembre del 2017, robo agravado del 29 de noviembre del 2017, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego del 13 de febrero del 2017, robo agravado en poblado y en banda del 14 de enero del 2017 y robo agravado del 17 de abril del 2005.

Qué se sabe del asesinato en Godoy Cruz

Al arribo del personal policial y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), el médico a cargo de la ambulancia constató la muerte del hombre. A simple vista pudo comprobarse que tenía "una herida punzo cortante debajo del esternón”.

En cuanto a los familiares del fallecido, no quisieron aportar mayores datos de la situación, mientras que la esposa intentó agredir a los policías, por lo que se procedió a su aprehensión y traslado al nosocomio ya que presentaba signos de intoxicación alcohólica.

El ayudante fiscal en turno, de la Comisaría 40, dispuso las medidas procesales para poner en marcha la investigación del nuevo crimen en Godoy Cruz. El arma y los autores del homicidio aún no fueron hallados.