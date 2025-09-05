Inicio Economía Venta
De desaceleración a contracción

La venta de materiales de construcción cayó el 8,6% en agosto

También hubo baja interanual de despachos por primera vez en 7 meses, según el Índice Construya. Pero la venta de enero a agosto terminó arriba del año pasado

Por UNO
Para los proveedores de materiales de construcción la venta se contrajo en agosto

La venta de materiales para construcción se retrajo 8,6% en agosto. Y por primera vez en 2025 tuvo una baja interanual, en este caso del 5,5%, según el Índice Construya (IC). “En los últimos dos meses la demanda de insumos para la construcción perdió fuerza”, señaló un comunicado de IC.

Desde el Grupo Construya, integrado por empresas proveedoras líderes, sostuvieron que “la recuperación sectorial, que venía mostrando una desaceleración leve hasta junio, se transformó en contracción en julio y agosto”.

Al respecto, el informe con la evolución del mes señala que particularmente en agosto "los despachos resultaron inferiores en términos interanuales por primera vez en 7 meses".

La construcción no repunta e hizo caer los despachos de materiales también en relación al año pasado

La caída de venta de materiales de construcción

A pesar de todo, el acumulado de enero-agosto de 2025 cerró el 6,9% por encima del mismo período del año anterior. Más allá de esa evolución, las empresas de la construcción acusan el impacto del costo del financiamiento.

"El cambio del contexto macroeconómico que se dio a partir de junio, reflejado en la fuerte suba de la tasa de interés, está impactando de forma negativa en la dinámica sectorial”, señalaron desde Construya.

Aún así, los referentes del grupo empresario señalaron que esperan que se trate de un "fenómeno transitorio".

