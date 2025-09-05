La venta de materiales de construcción cayó el 8,6% en agosto

materiales para la construcción en mendoza.jpg La construcción no repunta e hizo caer los despachos de materiales también en relación al año pasado

La caída de venta de materiales de construcción

A pesar de todo, el acumulado de enero-agosto de 2025 cerró el 6,9% por encima del mismo período del año anterior. Más allá de esa evolución, las empresas de la construcción acusan el impacto del costo del financiamiento.

"El cambio del contexto macroeconómico que se dio a partir de junio, reflejado en la fuerte suba de la tasa de interés, está impactando de forma negativa en la dinámica sectorial”, señalaron desde Construya.

Aún así, los referentes del grupo empresario señalaron que esperan que se trate de un "fenómeno transitorio".

También incluye pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.