Donald Trump aprueba millonaria venta de misiles a Ucrania

Donald Trump y la decisión de venta

El anuncio llegó después de que Donald Trump mantuviera reuniones clave con Vladimir Putin y con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Aunque su administración ya había autorizado ventas previas de repuestos y equipos para sostener el arsenal existente, esta es la primera venta de armas nuevas de gran envergadura a Ucrania.

Trump-Zelenski-Europa-efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, y varios líderes de Europa, este 18 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Aaron Schwartz/Pool.

Los misiles ERAM, con un alcance de entre 241 y 451 kilómetros, podrían ser entregados a finales de este año. Aún no está claro si el Gobierno impondrá restricciones en su uso.