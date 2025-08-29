Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump aprueba millonaria venta de misiles a Ucrania

Donald Trump aprueba la venta de misiles a Ucrania por US$ 825 millones. Qué significa para Estados Unidos y el conflicto con Rusia

El presidente de Ucrana, Volodimir Zelenski y el de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente Donald Trump aprobó la venta de 3.350 misiles de ataque de alcance extendido (ERAM) a Ucrania, una decisión que podría cambiar el rumbo de la guerra contra Rusia. El paquete, valorado en US$ 825 millones, refuerza la capacidad militar de Kiev en un momento crítico, tras una nueva ola de ataques rusos contra la capital ucraniana, informó CNN.

Donald Trump y la decisión de venta

El anuncio llegó después de que Donald Trump mantuviera reuniones clave con Vladimir Putin y con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Aunque su administración ya había autorizado ventas previas de repuestos y equipos para sostener el arsenal existente, esta es la primera venta de armas nuevas de gran envergadura a Ucrania.

Trump-Zelenski-Europa-efe 2
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, y varios líderes de Europa, este 18 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Aaron Schwartz/Pool.

Los misiles ERAM, con un alcance de entre 241 y 451 kilómetros, podrían ser entregados a finales de este año. Aún no está claro si el Gobierno impondrá restricciones en su uso.

Estados Unidos y el respaldo internacional

La operación no se financiará únicamente con recursos de Kiev. Ucrania utilizará fondos aportados por Dinamarca, Países Bajos y Noruega, además del Financiamiento Militar Extranjero de los Estados Unidos. El Departamento de Estado subrayó que la decisión refleja la cooperación con la OTAN para desarrollar un sistema escalable y de entrega rápida.

Según Washington, la venta propuesta respalda los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos, fortaleciendo la seguridad de un socio estratégico en Europa. Para la Casa Blanca, Ucrania no solo es un frente militar contra Rusia, sino también un factor clave de estabilidad política y progreso económico en la región.

