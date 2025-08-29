El presidente Donald Trump aprobó la venta de 3.350 misiles de ataque de alcance extendido (ERAM) a Ucrania, una decisión que podría cambiar el rumbo de la guerra contra Rusia. El paquete, valorado en US$ 825 millones, refuerza la capacidad militar de Kiev en un momento crítico, tras una nueva ola de ataques rusos contra la capital ucraniana, informó CNN.
Donald Trump aprueba millonaria venta de misiles a Ucrania
Donald Trump aprueba la venta de misiles a Ucrania por US$ 825 millones. Qué significa para Estados Unidos y el conflicto con Rusia