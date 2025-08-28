Donald Trump diseña plan para Gaza en la Casa Blanca junto a Blair y Kushner

El secretario de Estado Marco Rubio recibió al canciller israelí Gideon Sa’ar para reafirmar el “compromiso inquebrantable de EE.UU. con la seguridad de Israel”. Durante la reunión, también abordaron la situación en Líbano y Siria, y la necesidad de contrarrestar la influencia de Irán en la región.

El plan de Donald Trump sobre Gaza

El martes, en una reunión de gabinete de más de tres horas, Donald Trump reconoció que no ve un “final concluyente” para el conflicto entre Israel y Palestina en el corto plazo, pese a haber sugerido lo contrario el día anterior.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró que el presidente “quiere que la guerra termine y busca paz y prosperidad para todos en la región”. Sin embargo, los planes de Trump generan controversia. En febrero, insinuó que Estados Unidos podría quedarse con el enclave palestino y trasladar a su población a países vecinos. Incluso difundió un video generado con inteligencia artificial que mostraba una Gaza reconstruida y convertida en un destino turístico.