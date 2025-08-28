Inicio Mundo Gaza
Donald Trump diseña plan para Gaza en la Casa Blanca junto a Blair y Kushner

Donald Trump recibió a Tony Blair y Jared Kushner en la Casa Blanca para debatir la posguerra en Gaza y un plan humanitario para la región

Por UNO
El exasesor estadounidense Jared Kushner y el ex primer ministro británico Tony Blair se reunieron con Donald Trump en la Casa Blanca para hablar sobre la posguerra de Gaza. Crédito: EFE.

El presidente Donald Trump mantuvo una reunión en la Casa Blanca con el ex primer ministro británico Tony Blair y el exasesor estadounidense Jared Kushner para analizar el futuro de Gaza. Según Axios, el encuentro giró en torno a la posguerra y a posibles medidas para aumentar la ayuda humanitaria, mientras la población enfrenta oficialmente una hambruna, según EFE.

El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, confirmó la reunión en Fox News y habló de un “plan amplio” para “el día después” en la región. Witkoff aseguró que la propuesta refleja “los motivos humanitarios del presidente Trump”.

WITKOFF-estados-unidos-rusia-efe-1.jpg
El enviado especial de Estados Unidos a Rusia, Steve Witkoff, se reunió con Vladimir Putin. Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

Contactos internacionales y seguridad de Israel

Axios detalló que Blair y Kushner llevan meses trabajando junto a Witkoff en un plan posguerra para Gaza, que incluyó conversaciones con el presidente palestino Mahmoud Abás y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El secretario de Estado Marco Rubio recibió al canciller israelí Gideon Sa’ar para reafirmar el “compromiso inquebrantable de EE.UU. con la seguridad de Israel”. Durante la reunión, también abordaron la situación en Líbano y Siria, y la necesidad de contrarrestar la influencia de Irán en la región.

El plan de Donald Trump sobre Gaza

El martes, en una reunión de gabinete de más de tres horas, Donald Trump reconoció que no ve un “final concluyente” para el conflicto entre Israel y Palestina en el corto plazo, pese a haber sugerido lo contrario el día anterior.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró que el presidente “quiere que la guerra termine y busca paz y prosperidad para todos en la región”. Sin embargo, los planes de Trump generan controversia. En febrero, insinuó que Estados Unidos podría quedarse con el enclave palestino y trasladar a su población a países vecinos. Incluso difundió un video generado con inteligencia artificial que mostraba una Gaza reconstruida y convertida en un destino turístico.

