El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este miércoles encabezará una “gran reunión” para debatir la situación en Gaza. El encuentro se llevará a cabo en la Casa Blanca y fue confirmado por Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, durante una entrevista en Fox News, informó EFE.
Donald Trump convoca una gran reunión en la Casa Blanca para abordar el conflicto en Gaza
