Donald Trump convoca una gran reunión en la Casa Blanca para abordar el conflicto en Gaza

Donald Trump liderará en la Casa Blanca una reunión sobre Gaza, buscando salidas al conflicto pese a las críticas de Human Rights Watch (HRW)

Donald Trump, anunció que este miércoles encabezará una “gran reunión” para debatir la situación en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este miércoles encabezará una “gran reunión” para debatir la situación en Gaza. El encuentro se llevará a cabo en la Casa Blanca y fue confirmado por Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, durante una entrevista en Fox News, informó EFE.

Aunque Witkoff no reveló quiénes participarán, señaló que hay “optimismo” dentro de la administración para encontrar un camino que acerque al fin del conflicto hacia 2026.

La postura de Donald Trump sobre el conflicto

En una reunión de gabinete realizada el martes, que duró más de tres horas, Donald Trump admitió que no ve un “final concluyente” a corto plazo para el enfrentamiento entre Israel y Palestina. Esta declaración contrastó con sus palabras del día anterior, cuando había mostrado mayor confianza en alcanzar un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Archivo). Crédito: EFE.

“Esto lleva demasiado tiempo ocurriendo. No hay nada concluyente todavía”, afirmó el mandatario en diálogo con periodistas durante esa sesión.

Críticas y advertencias internacionales

Human Rights Watch advirtió que el Ejército de Estados Unidos podría “enfrentar consecuencias legales” por su apoyo militar a Israel en operaciones que la organización considera posibles crímenes de guerra en Palestina.

El debate en la Casa Blanca se perfila así como un momento decisivo, con el foco puesto en la gestión de Donald Trump frente al conflicto en Gaza y las crecientes críticas internacionales.

