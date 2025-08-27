Donald Trump convoca una gran reunión en la Casa Blanca para abordar el conflicto en Gaza

Aunque Witkoff no reveló quiénes participarán, señaló que hay “optimismo” dentro de la administración para encontrar un camino que acerque al fin del conflicto hacia 2026.

La postura de Donald Trump sobre el conflicto

En una reunión de gabinete realizada el martes, que duró más de tres horas, Donald Trump admitió que no ve un “final concluyente” a corto plazo para el enfrentamiento entre Israel y Palestina. Esta declaración contrastó con sus palabras del día anterior, cuando había mostrado mayor confianza en alcanzar un acuerdo.