Cambio en el Pentágono

El regreso del "Departamento de Guerra" en Estados Unidos

Donald Trump firmará una orden ejecutiva para que el Pentágono recupere el nombre “Departamento de Guerra”. Qué implica este cambio para Estados Unidos

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Soldados de Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/Humayoun Shiab.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este viernes una orden ejecutiva que permitirá al Departamento de Defensa utilizar nuevamente el histórico nombre de “Departamento de Guerra”. La decisión, anticipada por Fox News y otros medios internacionales, busca recuperar una denominación que estuvo vigente entre 1789 y 1947, informó EFE.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó la expectativa con un mensaje en la red social X: “DEPARTAMENTO DE GUERRA”. Aunque no confirmó el anuncio de manera oficial, en un discurso en Fort Benning dejó entrever que el cambio se haría efectivo muy pronto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PeteHegseth/status/1963727635143639327&partner=&hide_thread=false

Un “título secundario” con fuerte carga simbólica

Según BBC y Fox News, la orden ejecutiva de Donald Trump habilitará al Pentágono a usar “Departamento de Guerra” como título secundario del actual Departamento de Defensa. Esto implicaría que Pete Hegseth también pueda ser reconocido como secretario de guerra.

De acuerdo con la BBC, el cambio no es solo simbólico: la orden facultaría a Hegseth a proponer medidas legislativas y ejecutivas que conviertan a “Departamento de Guerra” en el nombre oficial. Para que eso ocurra, el Congreso de Estados Unidos tendría que intervenir, ya que la creación o modificación de departamentos ejecutivos requiere aprobación legislativa.

pete-hegthset-estados-unidos-efe-1.jpg
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth.

El argumento detrás de la iniciativa es que “Departamento de Guerra” transmite una imagen de mayor fuerza y preparación militar, mientras que “Departamento de Defensa” se percibe como más diplomático y limitado a acciones defensivas.

Un debate con raíces históricas en Estados Unidos

En agosto pasado, Donald Trump sugirió públicamente volver al antiguo nombre, recordando que bajo esa denominación el país obtuvo sus mayores victorias militares, incluidas la Primera y Segunda Guerra Mundial.

“Ganamos esas guerras y se llamaba el Departamento de Guerra. Eso es lo que realmente somos. Defensa es solo una parte”, expresó Donald Trump durante una reunión con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol.

El “Departamento de Guerra” existió oficialmente hasta 1947, cuando en plena Guerra Fría se transformó en el actual Departamento de Defensa como parte de una estrategia orientada a proyectar un perfil más diplomático. Ahora, Trump busca reabrir un debate histórico que podría redefinir la identidad militar de Estados Unidos.

