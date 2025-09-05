El regreso del "Departamento de Guerra" en Estados Unidos

De acuerdo con la BBC, el cambio no es solo simbólico: la orden facultaría a Hegseth a proponer medidas legislativas y ejecutivas que conviertan a “Departamento de Guerra” en el nombre oficial. Para que eso ocurra, el Congreso de Estados Unidos tendría que intervenir, ya que la creación o modificación de departamentos ejecutivos requiere aprobación legislativa.

pete-hegthset-estados-unidos-efe-1.jpg El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth.

El argumento detrás de la iniciativa es que “Departamento de Guerra” transmite una imagen de mayor fuerza y preparación militar, mientras que “Departamento de Defensa” se percibe como más diplomático y limitado a acciones defensivas.

Un debate con raíces históricas en Estados Unidos

En agosto pasado, Donald Trump sugirió públicamente volver al antiguo nombre, recordando que bajo esa denominación el país obtuvo sus mayores victorias militares, incluidas la Primera y Segunda Guerra Mundial.

“Ganamos esas guerras y se llamaba el Departamento de Guerra. Eso es lo que realmente somos. Defensa es solo una parte”, expresó Donald Trump durante una reunión con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol.

El “Departamento de Guerra” existió oficialmente hasta 1947, cuando en plena Guerra Fría se transformó en el actual Departamento de Defensa como parte de una estrategia orientada a proyectar un perfil más diplomático. Ahora, Trump busca reabrir un debate histórico que podría redefinir la identidad militar de Estados Unidos.