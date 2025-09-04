Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump lleva a la Corte Suprema la batalla por los aranceles

Donald Trump pide a la Corte Suprema mantener aranceles globales cuestionados. El fallo podría cambiar la política comercial de Estados Unidos

Por Jimena Díaz [email protected]
Estados Unidos, elevó al 50% los aranceles a India. Contenedores comerciales, en Bangalore (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Jagadeesh NV.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló ante la Corte Suprema la decisión de un tribunal federal que declaró ilegales los aranceles globales impuestos durante su gobierno bajo una ley diseñada para emergencias, informó EFE. Donald Trump le pide a la Corte Suprema mantener aranceles globales cuestionados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE.

Corte Suprema decidirá sobre la autoridad presidencial

La apelación, presentada por el Departamento de Justicia, busca detener el fallo de un tribunal de Apelaciones que consideró que Donald Trump excedió sus poderes al aplicar medidas comerciales indefinidas utilizando legislación de emergencia.

administración de Donald Trump presentó una “moción de agilización” para que la Corte Suprema determine rápidamente si un presidente tiene la facultad de imponer aranceles sin límite de tiempo.

El caso se centra en dos medidas:

  1. La primera fijó tasas que van desde un 34% para China hasta un mínimo del 10% para otros países.
  2. La segunda impuso un arancel del 25% a productos de Canadá, México y China, bajo el argumento de frenar el ingreso de drogas al país.

Quedan fuera de este fallo los gravámenes aplicados a vehículos, acero y otros bienes, ya que fueron implementados bajo otra legislación.

Aranceles seguirán vigentes hasta nuevo fallo

Aunque un tribunal declaró ilegales los aranceles de Trump, las medidas siguen en pie hasta el 15 de octubre, cuando se espera una decisión sobre la apelación.

El resultado en la Corte Suprema marcará un precedente clave para la política comercial de Estados Unidos, definiendo hasta dónde llega la autoridad presidencial en la imposición de barreras económicas globales.

