Donald Trump lleva a la Corte Suprema la batalla por los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló ante la Corte Suprema la decisión de un tribunal federal que declaró ilegales los aranceles globales impuestos durante su gobierno bajo una ley diseñada para emergencias, informó EFE. Donald Trump le pide a la Corte Suprema mantener aranceles globales cuestionados.
