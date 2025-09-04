Jueza federal frena a Donald Trump en el caso Harvard

harvard jueza donald trump efe 2 Una jueza federal falló a favor de la universidad. Personas muestran su apoyo a Harvard afuera de un tribunal de Boston, Massachusetts, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/Cj Gunther.

El fallo también animó a otros jueces a proteger la investigación académica frente a cancelaciones de fondos motivadas por intereses políticos. “No se debe sacrificar un valor en el altar del otro”, escribió Burroughs, en referencia al equilibrio entre la lucha contra la discriminación y la libertad académica.

Harvard contra las medidas de Donald Trump

El bloqueo de fondos a Harvard fue parte de la agenda del “Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo” creado por Donald Trump, que acusó a la universidad de “discriminación positiva” y de limitar la diversidad de ideas.

A principios de este año, la Casa Blanca exigió cambios en admisiones, contrataciones y supervisión ideológica de estudiantes y docentes. Tras la negativa de Harvard, Trump ordenó congelar los recursos. Además, intentó prohibir la matriculación de estudiantes extranjeros, medida que también fue bloqueada por la misma jueza.

En julio, Burroughs ya había adelantado su postura durante una audiencia clave. Con este fallo definitivo, la presión del expresidente sobre las universidades recibe un fuerte revés judicial en Estados Unidos.