Inicio Mundo jueza
Fallo judicial

Jueza federal frena a Donald Trump en el caso Harvard

Una jueza federal ordena devolver a Harvard más de $2.000 millones que Donald Trump había congelado. El fallo defiende la libertad académica

Por UNO
Miembros del grupo de antiguos alumnos de Harvard Crimson Courage manifestándose frente al Tribunal Federal John Joseph Moakley en Boston

Miembros del grupo de antiguos alumnos de Harvard "Crimson Courage" manifestándose frente al Tribunal Federal John Joseph Moakley en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/CJ GUNTHER.

La magistrada Allison D. Burroughs, del tribunal federal de Boston, emitió un fallo de 84 páginas en el que ordena revertir la medida, calificándola de arbitraria y débil en términos legales. Aunque la decisión representa una victoria para Harvard, se espera que el Gobierno apele, informó EFE.

Libertad académica frente a presión política

En su dictamen, la jueza Burroughs reconoció la importancia de combatir el antisemitismo, pero subrayó que no se puede sacrificar la libertad de expresión ni la autonomía universitaria en nombre de esa causa.

harvard jueza donald trump efe 2
Una jueza federal fall&oacute; a favor de la universidad. Personas muestran su apoyo a Harvard afuera de un tribunal de Boston, Massachusetts, Estados Unidos (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/Cj Gunther.

Una jueza federal falló a favor de la universidad. Personas muestran su apoyo a Harvard afuera de un tribunal de Boston, Massachusetts, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/Cj Gunther.

El fallo también animó a otros jueces a proteger la investigación académica frente a cancelaciones de fondos motivadas por intereses políticos. “No se debe sacrificar un valor en el altar del otro”, escribió Burroughs, en referencia al equilibrio entre la lucha contra la discriminación y la libertad académica.

Harvard contra las medidas de Donald Trump

El bloqueo de fondos a Harvard fue parte de la agenda del “Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo” creado por Donald Trump, que acusó a la universidad de “discriminación positiva” y de limitar la diversidad de ideas.

A principios de este año, la Casa Blanca exigió cambios en admisiones, contrataciones y supervisión ideológica de estudiantes y docentes. Tras la negativa de Harvard, Trump ordenó congelar los recursos. Además, intentó prohibir la matriculación de estudiantes extranjeros, medida que también fue bloqueada por la misma jueza.

En julio, Burroughs ya había adelantado su postura durante una audiencia clave. Con este fallo definitivo, la presión del expresidente sobre las universidades recibe un fuerte revés judicial en Estados Unidos.

Temas relacionados:

Te puede interesar