Estados Unidos advierte a Venezuela sobre maniobras militares

estados unidos venezuela maduro efe 2 Estados Unidos advirtió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Crédito: EFE/ Ronald Peña.

Despliegue militar en Puerto Rico

Medios estadounidenses informaron que la administración Trump desplegó diez cazas de combate en Puerto Rico como parte de la ofensiva antidrogas en el Caribe. Consultado al respecto, Donald Trump evitó dar detalles, aunque reafirmó que su gobierno mantiene una postura “fuerte” contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El presidente señaló que la ruta marítima conocida como “el corredor” había experimentado una fuerte caída en el movimiento de embarcaciones ilegales tras las recientes operaciones militares.

Maduro responde con amenaza de “lucha armada”

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro aseguró que, si Venezuela es agredida, el país pasará a “una etapa de lucha armada” para defender la soberanía. Durante un acto con milicias ciudadanas, Maduro enfatizó que su pueblo es “pacifista, pero guerrero”, y que nadie logrará someterlo.

El canciller Yván Gil también rechazó el despliegue militar de Estados Unidos, acusando a Washington de utilizar la lucha antidrogas como excusa para amenazar a un “gobierno libre y soberano”.