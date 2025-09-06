Inicio Mundo Estados Unidos
Tensión en el Caribe

Estados Unidos advierte a Venezuela sobre maniobras militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Venezuela que derribará aviones y Nicolás Maduro amenaza con pasar a una “lucha armada”

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Un avión caza F-16 de la Fuerza Aérea de Venezuela hace una aparición durante un acto militar (Archivo). Crédito: EFE/Cristian Hernández.

Un avión caza F-16 de la Fuerza Aérea de Venezuela hace una aparición durante un acto militar (Archivo). Crédito: EFE/Cristian Hernández.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Venezuela tras el incidente ocurrido en el Caribe. Según el Pentágono, dos cazas venezolanos F-16 sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham mientras navegaba en aguas internacionales, informó la agencia de noticias EFE.

Trump fue categórico, si las aeronaves ponen en peligro a las fuerzas estadounidenses, “serán derribadas”. El mandatario agregó que los capitanes de las embarcaciones tienen la autorización para responder ante cualquier amenaza.

El Departamento de Defensa calificó la acción venezolana como una “maniobra provocativa”, en un contexto en el que Washington intensifica operaciones contra el narcotráfico en la región. Días antes, fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, causando la muerte de once presuntos traficantes asociados al gobierno de Nicolás Maduro.

estados unidos venezuela maduro efe 2
Estados Unidos advirti&oacute; al presidente de Venezuela, Nicol&aacute;s Maduro. Cr&eacute;dito: EFE/ Ronald Pe&ntilde;a.

Estados Unidos advirtió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Crédito: EFE/ Ronald Peña.

Despliegue militar en Puerto Rico

Medios estadounidenses informaron que la administración Trump desplegó diez cazas de combate en Puerto Rico como parte de la ofensiva antidrogas en el Caribe. Consultado al respecto, Donald Trump evitó dar detalles, aunque reafirmó que su gobierno mantiene una postura “fuerte” contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El presidente señaló que la ruta marítima conocida como “el corredor” había experimentado una fuerte caída en el movimiento de embarcaciones ilegales tras las recientes operaciones militares.

Maduro responde con amenaza de “lucha armada”

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro aseguró que, si Venezuela es agredida, el país pasará a “una etapa de lucha armada” para defender la soberanía. Durante un acto con milicias ciudadanas, Maduro enfatizó que su pueblo es “pacifista, pero guerrero”, y que nadie logrará someterlo.

El canciller Yván Gil también rechazó el despliegue militar de Estados Unidos, acusando a Washington de utilizar la lucha antidrogas como excusa para amenazar a un “gobierno libre y soberano”.

Temas relacionados:

Te puede interesar