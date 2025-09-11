Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump usa el crimen de refugiada de Ucrania para exigir mano dura en Estados Unidos

El pavoroso asesinato de una refugiada de Ucrania da lugar a Donald Trump para militarizar las ciudades

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere "limpiar" las ciudades santuario como Chicago. Crédito: EFE.

El Gobierno de Donald Trump está utilizando el brutal asesinato de una joven refugiada de Ucrania en Carolina del Norte como prueba de que el país necesita una política más dura contra el crimen. El presidente asegura que solo los republicanos pueden garantizar “ley y orden” frente a lo que califica como la permisividad de los demócratas, informó EFE.

El crimen en Charlotte que conmociona a Estados Unidos

El 22 de agosto, Irina Zarutska, una joven de 23 años que había huido de la guerra en Ucrania, fue asesinada en un tren ligero de Charlotte tras terminar su turno en una pizzería.

Las cámaras de seguridad captaron el ataque. Zarutska se sentó en un vagón mientras revisaba su teléfono. Detrás de ella estaba Decarlos Brown, de 34 años, con un historial de al menos 14 arrestos desde 2011. Minutos después, Brown abrió una navaja y apuñaló a la joven en varias ocasiones, una de ellas en el cuello. La víctima intentó protegerse, pero cayó gravemente herida y murió en el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1965792073824788908?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965792073824788908%7Ctwgr%5Ea9ca5829ebcb25299ca08bf6854b33add23e9ba6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-09-11%2Ftrump-asesinato-ucraniana-eeuu-insiste-militarizacion-ciudades-guardia-nacional%2F&partner=&hide_thread=false

La reacción de Donald Trump y la batalla política

El 7 de septiembre, Donald Trump reaccionó en su red social Truth Social: “He visto el horrible video de una hermosa refugiada de Ucrania que llegó a Estados Unidos para escapar de la guerra. Fue brutalmente asesinada por un hombre liberado 14 veces por los demócratas”.

Trump vinculó el asesinato con lo que él describe como un fracaso de las ciudades demócratas frente al crimen. Además, culpó al exgobernador Roy Cooper por impulsar medidas como la fianza sin efectivo, que según el presidente liberan a delincuentes peligrosos.

El Departamento de Justicia acusó a Brown de asesinato en primer grado y de un delito federal por causar la muerte en transporte público. La fiscal general Pam Bondi afirmó que el caso refleja el fracaso de las políticas demócratas “que priorizan a los criminales sobre los inocentes”. Trump, por su parte, pidió la pena de muerte.

Mientras los críticos denuncian que Trump está politizando la tragedia para justificar la militarización de ciudades en Estados Unidos, sus aliados aseguran que el caso prueba la necesidad de enviar a la Guardia Nacional. Incluso Elon Musk señaló que los medios minimizaron el caso por el hecho de que la víctima era blanca.

