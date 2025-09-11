Donald Trump usa el crimen de refugiada de Ucrania para exigir mano dura en Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1965792073824788908?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965792073824788908%7Ctwgr%5Ea9ca5829ebcb25299ca08bf6854b33add23e9ba6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-09-11%2Ftrump-asesinato-ucraniana-eeuu-insiste-militarizacion-ciudades-guardia-nacional%2F&partner=&hide_thread=false "The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a “Quick” (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY. There can be no other option!!!" - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/J8apzdLizn — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

La reacción de Donald Trump y la batalla política

El 7 de septiembre, Donald Trump reaccionó en su red social Truth Social: “He visto el horrible video de una hermosa refugiada de Ucrania que llegó a Estados Unidos para escapar de la guerra. Fue brutalmente asesinada por un hombre liberado 14 veces por los demócratas”.

Trump vinculó el asesinato con lo que él describe como un fracaso de las ciudades demócratas frente al crimen. Además, culpó al exgobernador Roy Cooper por impulsar medidas como la fianza sin efectivo, que según el presidente liberan a delincuentes peligrosos.

El Departamento de Justicia acusó a Brown de asesinato en primer grado y de un delito federal por causar la muerte en transporte público. La fiscal general Pam Bondi afirmó que el caso refleja el fracaso de las políticas demócratas “que priorizan a los criminales sobre los inocentes”. Trump, por su parte, pidió la pena de muerte.

Mientras los críticos denuncian que Trump está politizando la tragedia para justificar la militarización de ciudades en Estados Unidos, sus aliados aseguran que el caso prueba la necesidad de enviar a la Guardia Nacional. Incluso Elon Musk señaló que los medios minimizaron el caso por el hecho de que la víctima era blanca.