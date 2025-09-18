Inicio Mundo Tasa de interés
Economía

Recorte de tasa de interés de la Reserva Federal: impacto para argentinos

La Fed redujo la tasa de interés clave a 4.00-4.25 % en Estados Unidos Cómo afecta a argentinos residentes, préstamos, remesas y costo de vida al viajar

Por UNO
La Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés por primera vez en el año.

La Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés por primera vez en el año.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos bajó su tasa de interés clave en 0,25 puntos porcentuales, llevando el rango objetivo a 4,00-4,25 %, su primer recorte desde diciembre del año pasado. Esto se da en contexto marcado por la persistente inflación, la ralentización del crecimiento económico y la creciente presión de Trump sobre la entidad, informa EFE.

Esta decisión también responde a señales de debilidad en el mercado laboral y al aumento del desempleo. La inflación, que en agosto llegó al 2,9% anual, sigue siendo una preocupación. El organismo también proyecta al menos dos recortes más antes de fin de año, dependiendo de cómo evolucione el empleo y la inflación.

RESERVA-FEDERAL-economia-inflacion.webp
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, habla durante una rueda de prensa en la Reserva Federal, Washington, DC, Estados Unidos (Archivo).&nbsp;

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, habla durante una rueda de prensa en la Reserva Federal, Washington, DC, Estados Unidos (Archivo).

¿Cómo afecta este cambio a los argentinos en Estados Unidos?

  • Préstamos e hipotecas: Para argentinos que viven en Estados Unidos con hipoteca o créditos variables, este recorte puede significar pagos más bajos en intereses, aunque depende del tipo de préstamo. Si el crédito es fijo, no habrá cambio inmediato.
  • Tarjetas de crédito: Las tasas de interés para saldos pendientes pueden bajar si están vinculadas al interés de referencia. Esto puede aliviar la carga si se tiene deuda revolvente.
  • Remesas: Si envías dinero a Argentina desde Estados Unidos, el recorte puede tener un efecto indirecto: un dólar un poco más barato en términos de interés puede hacer que los costos de endeudamiento en Estados Unidos bajen, pero también puede afectar el tipo de cambio si el dólar se debilita un poco frente al peso argentino.
  • Ahorros y depósitos: Las cuentas de ahorro o depósitos en Estados Unidos que pagan interés verán tasas menores, ya que las tasas de referencia bajan. Quienes dependen de intereses como ingreso complementario deben considerar buscar alternativas más rentables.
  • Viajes planificados: Si estás por viajar, el recorte puede abaratar costos financieros relacionados con préstamos, pagos con tarjetas o financiamiento externo, pero también hay que tener en cuenta que la inflación sigue siendo alta en ciertos rubros como transporte y hospedaje.

Recomendaciones para argentinos

  • Revisar los contratos de préstamo o hipoteca para ver si son variables y pueden beneficiarse con esta baja.
  • Si se usa tarjeta de crédito, evitar acumular saldos elevados, ya que la tasa podría ajustarse menos si está fijada.
  • Aprovechar este momento para renegociar deudas si es posible.
  • Mantener un ojo en el tipo de cambio y la inflación en Argentina, ya que pueden afectar cuánto rendirá realmente el dinero que se manda desde Estados Unidos.

Fuente: AP, Reuters e Investopedia.

Temas relacionados:

Te puede interesar