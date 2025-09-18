La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos bajó su tasa de interés clave en 0,25 puntos porcentuales, llevando el rango objetivo a 4,00-4,25 %, su primer recorte desde diciembre del año pasado. Esto se da en contexto marcado por la persistente inflación, la ralentización del crecimiento económico y la creciente presión de Trump sobre la entidad, informa EFE.
Recorte de tasa de interés de la Reserva Federal: impacto para argentinos
