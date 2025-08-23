Jerome Powell abrió la puerta a recortar las tasas de interés en Estados Unidos

inflación septiembre.jpg La Casa Blanca mantiene la presión sobre la Reserva Federal, aunque la inflación se mantiene estable.

La ofensiva de Donald Trump contra la Reserva Federal

Desde que inició su segundo mandato en enero, Donald Trump ha intensificado sus críticas a la Reserva Federal. Su Gobierno exige recortes masivos de las tasas de interés y comenzó a remodelar la institución con nombramientos clave.

El Departamento de Justicia incluso abrió una investigación contra Lisa Cook, actual gobernadora de la Fed, tras acusaciones de fraude hipotecario. Si Cook es removida y Stephen Miran, candidato de Trump, es confirmado como gobernador, la junta del banco central se inclinaría a favor del presidente.

Además, Michelle Bowman, designada por Trump como vicepresidenta de Supervisión, ya revisa las regulaciones bancarias con la intención de flexibilizarlas para las entidades más grandes.

La independencia de la Fed en juego

Powell insistió en que las decisiones sobre tasas de interés se toman únicamente en función de los datos económicos y no por presiones políticas. Subrayó que la Fed seguirá enfocada en mantener la estabilidad de precios y el máximo empleo, aun cuando la Casa Blanca busque mayor influencia.

Con su mandato cercano al final, el futuro de la Reserva Federal se perfila como un campo de batalla político en Estados Unidos, donde Donald Trump busca dejar su sello en la institución que marca el rumbo de la economía.