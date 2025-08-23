Inicio Mundo Tasas de interés
Jerome Powell abrió la puerta a recortar las tasas de interés en Estados Unidos

Jerome Powell sugiere recortar tasas de interés ante un mercado laboral frágil, mientras Donald Trump intensifica la presión sobre la Fed en Estados Unidos

Jerome Powell sugirió recortar tasas de interés ante un mercado laboral frágil, mientras Donald Trump intensifica la presión sobre la Fed en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Shawn Thew.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, advirtió que el mercado laboral atraviesa un momento tan inestable que podría requerir pronto un recorte de las tasas de interés para sostener la economía de Estados Unidos. Sus declaraciones se dieron en el foro anual de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, según informa CNN.

Powell señaló que los riesgos para el empleo están aumentando y que una política monetaria demasiado restrictiva podría agravar el problema. Aunque la Fed ha mantenido las tasas de interés sin cambios durante ocho meses, el titular del banco central sugirió que el escenario podría justificar un ajuste.

El discurso, uno de los más relevantes de su mandato, llega en un momento crítico: Powell está por concluir su período como presidente de la Fed en mayo de 2026 y enfrenta una presión política creciente desde la Casa Blanca.

La Casa Blanca mantiene la presión sobre la Reserva Federal, aunque la inflación se mantiene estable.

La ofensiva de Donald Trump contra la Reserva Federal

Desde que inició su segundo mandato en enero, Donald Trump ha intensificado sus críticas a la Reserva Federal. Su Gobierno exige recortes masivos de las tasas de interés y comenzó a remodelar la institución con nombramientos clave.

El Departamento de Justicia incluso abrió una investigación contra Lisa Cook, actual gobernadora de la Fed, tras acusaciones de fraude hipotecario. Si Cook es removida y Stephen Miran, candidato de Trump, es confirmado como gobernador, la junta del banco central se inclinaría a favor del presidente.

Además, Michelle Bowman, designada por Trump como vicepresidenta de Supervisión, ya revisa las regulaciones bancarias con la intención de flexibilizarlas para las entidades más grandes.

La independencia de la Fed en juego

Powell insistió en que las decisiones sobre tasas de interés se toman únicamente en función de los datos económicos y no por presiones políticas. Subrayó que la Fed seguirá enfocada en mantener la estabilidad de precios y el máximo empleo, aun cuando la Casa Blanca busque mayor influencia.

Con su mandato cercano al final, el futuro de la Reserva Federal se perfila como un campo de batalla político en Estados Unidos, donde Donald Trump busca dejar su sello en la institución que marca el rumbo de la economía.

