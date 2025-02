Estados Unidos: Deer Valley se renueva y se expande

Además del esquí, la experiencia de lujo en Deer Valley se amplía con la reciente apertura del Grand Hyatt Deer Valley en la base de East Village. Este hotel de alta gama ofrece 381 habitaciones y suites, además de 55 residencias estilo condominio. En su interior, el Hidden Ace lounge evoca el glamour de un club nocturno clásico, mientras que el restaurante The Lounge at Remington Hall se distingue por su cocina internacional con ingredientes locales. En la misma base ya está en marcha la construcción de un Four Seasons, y el master plan incluye más hoteles, 1.000 residencias y un múltiples espacios comerciales y recreativos.

Embed - Deer Valley Resort on Instagram: "Another stunning day on the mountain at #DeerValley! As we gear up for a busy holiday weekend, here are the latest updates to help plan your visit: Sold Out Alert Single-day lift tickets and Ikon Pass reservations are now SOLD OUT for Feb. 14, 15, 16, and 17. Planning Tips Keep checking the #IkonPass website or the Deer Valley app for cancellations. Explore multi-day tickets available for advance purchase at deervalley.com. Early Lift Openings Chairlifts will open at 8 a.m. on Feb. 15, 16, and 17 to give you early access to freshly groomed slopes. Please note that chairlifts will not open early on Feb. 14. Plan Ahead At Deer Valley, we limit the number of lift tickets available each day to ensure you can make the most of your ski vacation. Buy your advanced day lift tickets with the link in our profile or at deervalley.com."