En Estados Unidos, la tormenta Imelda podría convertirse en huracán esta semana

temporada de huracanes 2025 nombres.jpg Los nombres de las tormentas de esta Temporada de huracanes en el Atlántico.

El huracán Humberto agrava los riesgos

El huracán Humberto, que alcanzó brevemente categoría 5 el fin de semana con vientos de hasta 257 km/h, se mantiene ahora como huracán de categoría 4 al este de Imelda. Su amplia circulación intensifica las marejadas y el oleaje peligroso en la costa este, generando alertas por corrientes de resaca y erosión de playas.

Las autoridades locales ya emitieron medidas preventivas. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró el estado de emergencia y ciudades como Charleston distribuyeron sacos de arena y limpiaron desagües pluviales ante la posibilidad de intensas precipitaciones.

Impacto regional y efectos para comunidades latinas

Las Bahamas enfrentan fuertes lluvias y vientos de Imelda, mientras que Bermudas se prepara para un doble golpe: primero con Humberto y luego con un posible acercamiento de Imelda a mediados de semana.

Aunque Estados Unidos podría evitar un impacto directo, millones de personas sentirán los efectos indirectos, especialmente en zonas costeras.

Para las comunidades latinas y argentinas residentes en Florida y Carolina del Sur, los riesgos incluyen interrupciones en servicios, transporte y actividades económicas. Los consulados suelen reforzar sus líneas de atención en estas emergencias, por lo que se recomienda mantenerse informados a través de canales oficiales y del NHC.

Esta temporada de huracanes en el Atlántico está mostrando una rápida intensificación de tormentas, un fenómeno cada vez más frecuente. Las autoridades piden a los residentes, incluidos los inmigrantes y familias latinas en Estados Unidos, seguir las alertas meteorológicas y prepararse para eventuales emergencias.