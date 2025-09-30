En Estados Unidos, la tormenta Imelda podría convertirse en huracán esta semana

Inicio Mundo Estados Unidos
La tormenta tropical Imelda amenaza con convertirse en huracán cerca de la costa este de Estados Unidos, con lluvias, oleaje peligroso e inundaciones

Por Jimena Díaz [email protected]
Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos donde se observa al huracán Humberto y la tormenta número nueve, Imelda, en el Atlántico. Crédito: EFE/ NOAA-NHC.

La tormenta tropical Imelda se ubica frente al sureste de Estados Unidos y podría transformarse en huracán en los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Aunque el sistema se mantiene alejado de la costa, se esperan fuertes lluvias, corrientes de resaca e inundaciones costeras desde Florida hasta las Carolinas.

Imelda avanza frente a Florida

CNN y el NHC informó que, a primera hora de ayer lunes, Imelda registraba vientos máximos de 72 km/h y su centro se localizaba a 473 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral.

Las proyecciones indican que podría alcanzar fuerza de huracán hoy martes mientras avanza paralelo a la costa atlántica de Florida.

Los nombres de las tormentas de esta Temporada de huracanes en el Atl&aacute;ntico.

Los nombres de las tormentas de esta Temporada de huracanes en el Atlántico.

El huracán Humberto agrava los riesgos

El huracán Humberto, que alcanzó brevemente categoría 5 el fin de semana con vientos de hasta 257 km/h, se mantiene ahora como huracán de categoría 4 al este de Imelda. Su amplia circulación intensifica las marejadas y el oleaje peligroso en la costa este, generando alertas por corrientes de resaca y erosión de playas.

Las autoridades locales ya emitieron medidas preventivas. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró el estado de emergencia y ciudades como Charleston distribuyeron sacos de arena y limpiaron desagües pluviales ante la posibilidad de intensas precipitaciones.

Impacto regional y efectos para comunidades latinas

Las Bahamas enfrentan fuertes lluvias y vientos de Imelda, mientras que Bermudas se prepara para un doble golpe: primero con Humberto y luego con un posible acercamiento de Imelda a mediados de semana.

Aunque Estados Unidos podría evitar un impacto directo, millones de personas sentirán los efectos indirectos, especialmente en zonas costeras.

Para las comunidades latinas y argentinas residentes en Florida y Carolina del Sur, los riesgos incluyen interrupciones en servicios, transporte y actividades económicas. Los consulados suelen reforzar sus líneas de atención en estas emergencias, por lo que se recomienda mantenerse informados a través de canales oficiales y del NHC.

Esta temporada de huracanes en el Atlántico está mostrando una rápida intensificación de tormentas, un fenómeno cada vez más frecuente. Las autoridades piden a los residentes, incluidos los inmigrantes y familias latinas en Estados Unidos, seguir las alertas meteorológicas y prepararse para eventuales emergencias.

