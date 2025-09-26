Envíos a Estados Unidos caen 80% tras eliminación del régimen de minimis por Trump

estados unidos correo aranceles freepik (2) El flujo de correo internacional hacia Estados Unidos cayó un 81% debido a la eliminación de la exención arancelaria de minimis desde el 26 de agosto.

Colapso del sistema postal internacional

El impacto fue inmediato y devastador para las operaciones postales. Los envíos hacia Estados Unidos se detuvieron "casi por completo", con múltiples operadores que suspendieron servicios total o parcialmente. Correos de España, México y otros países latinoamericanos han suspendido temporalmente sus servicios de paquetería hacia territorio estadounidense.

A partir del 29 de agosto, todos los envíos procedentes del extranjero deben pagar aranceles independientemente de su valor, eliminando una facilidad comercial que beneficiaba especialmente al comercio electrónico internacional y a las remesas familiares.

Justificación oficial de Estados Unidos

El gobierno federal señala que la eliminación de la exención responde a la necesidad de frenar la entrada ilegal de sustancias como el fentanilo a través de pequeños envíos internacionales. Sin embargo, la medida generó efectos colaterales masivos en el comercio legítimo.

Donald Trump ordenó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dejara de calcular los derechos adeudados por los paquetes enviados a través de la red postal internacional, complicando aún más el procesamiento de envíos.

Impacto directo en la comunidad latina

Para los argentinos en Estados Unidos, esta medida representa un cambio radical en sus hábitos de consumo y comunicación familiar. Los envíos de productos argentinos, regalos familiares, medicamentos y artículos personales desde Argentina ahora enfrentan aranceles y procesamiento aduanero completo, incrementando significativamente los costos y tiempos de entrega.

La comunidad latina que tradicionalmente realizaba compras online desde sus países de origen o recibía envíos familiares debe buscar alternativas más costosas. La crisis postal también afecta a pequeños emprendedores latinos que vendían productos importados de bajo valor, obligándolos a reconsiderar sus modelos de negocio ante los nuevos costos arancelarios.