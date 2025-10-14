Donald Trump recibirá a Volodimir Zelenski en Washington

El mandatario busca fortalecer la cooperación con Estados Unidos y abrir nuevas líneas de apoyo militar, especialmente en sistemas que permitan ejercer presión sobre Rusia “a larga distancia”.

Zelenski aseguró que este viaje incluirá encuentros con empresarios estadounidenses, políticos y legisladores en el Capitolio, además de reuniones con compañías energéticas invitadas por Donald Trump.

“La defensa aérea será el gran tema”, adelantó el presidente ucraniano, en referencia a la posibilidad de que Kiev reciba nuevos equipos fabricados en Estados Unidos.

Una agenda cargada para Donald Trump

La reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski se producirá pocos días después de que Estados Unidos, junto con Egipto, Catar y Turquía, firmara en El Cairo un acuerdo que busca poner fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza.

El republicano busca reposicionar a Washington como actor central en los principales conflictos globales, mientras reconfigura alianzas estratégicas que podrían redefinir la política exterior estadounidense.

Para los argentinos y latinos que viven en Estados Unidos, la cita entre Trump y Zelenski marca un nuevo momento de la diplomacia internacional, donde la guerra en Ucrania y las decisiones que se tomen en la Casa Blanca seguirán impactando en el escenario global.