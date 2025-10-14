El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que planea reunirse con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, este viernes en la Casa Blanca, según informó la agencia de noticias EFE. El anuncio se conoció a bordo del Air Force One, mientras Trump regresaba a Washington desde su gira por Oriente Medio.
Donald Trump recibirá a Volodimir Zelenski en Washington
Donald Trump recibirá a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca. Hablarán sobre defensa aérea, Ucrania y la presión a Rusia
Durante el breve contacto con periodistas, el presidente norteamericano también mencionó que el líder turco Recep Tayyip Erdogan podría desempeñar un papel clave para “poner fin a la invasión rusa de Ucrania”, una idea que suma un nuevo capítulo a la compleja diplomacia internacional que rodea al conflicto.
Ucrania y la defensa aérea, en el centro del encuentro
Según adelantó el propio Zelenski, la reunión en la Casa Blanca tendrá como eje la defensa aérea y las capacidades de largo alcance del ejército ucraniano.
El mandatario busca fortalecer la cooperación con Estados Unidos y abrir nuevas líneas de apoyo militar, especialmente en sistemas que permitan ejercer presión sobre Rusia “a larga distancia”.
Zelenski aseguró que este viaje incluirá encuentros con empresarios estadounidenses, políticos y legisladores en el Capitolio, además de reuniones con compañías energéticas invitadas por Donald Trump.
“La defensa aérea será el gran tema”, adelantó el presidente ucraniano, en referencia a la posibilidad de que Kiev reciba nuevos equipos fabricados en Estados Unidos.
Una agenda cargada para Donald Trump
La reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski se producirá pocos días después de que Estados Unidos, junto con Egipto, Catar y Turquía, firmara en El Cairo un acuerdo que busca poner fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza.
El republicano busca reposicionar a Washington como actor central en los principales conflictos globales, mientras reconfigura alianzas estratégicas que podrían redefinir la política exterior estadounidense.
Para los argentinos y latinos que viven en Estados Unidos, la cita entre Trump y Zelenski marca un nuevo momento de la diplomacia internacional, donde la guerra en Ucrania y las decisiones que se tomen en la Casa Blanca seguirán impactando en el escenario global.