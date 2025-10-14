Entran a la devastada Gaza unas 190.000 toneladas de ayuda humanitaria

Por primera vez desde marzo, se permitió la entrada de gas para cocinar en Gaza. Asimismo, “más tiendas de campaña para familias desplazadas, carne congelada, fruta fresca, harina y medicamentos cruzaron a Gaza”, señalaron.

Desde el viernes hasta ayer, los trabajadores que supervisan los desplazamientos registraron casi 310.000 movimientos de personas desde el sur hacia el norte de Gaza.

Estos avances forman parte de un plan humanitario más amplio para incrementar los servicios esenciales de alimentación, salud, agua, alojamiento y educación, según describió el coordinador de la ONU para Ayuda de Emergencia.

hambruna en gaza 1 Terminar con la hambruna en Gaza es uno de los objetivos a corto plazo.

Plan humanitario

Asistencia alimentaria para 2,1 millones de personas, con raciones en especie, apoyo para panadería y cocina, restablecimiento de los medios de vida de pastores y pescadores, y ayuda en efectivo para 200.000 familias con el fin de fortalecer su dignidad y la posibilidad de elegir

Programas de nutrición. Ampliación de las pruebas de detección y alimentos ricos en nutrientes para grupos vulnerables como niños, adolescentes y mujeres embarazadas o lactantes

Restablecimiento de la atención sanitaria, incluyendo servicios, medicamentos esenciales, mejor vigilancia de enfermedades y ampliación de la atención de emergencia y materna, junto con trabajos de salud mental y rehabilitación

Proyectos de agua y saneamiento para 1,4 millones de personas mediante la reparación de redes, sistemas de alcantarillado y gestión de residuos, además de la distribución de suministros de higiene

Asistencia para el alojamiento de familias desplazadas y vulnerables, con tiendas de campaña, lonas impermeables y otros materiales de cara al invierno

Impulso a la educación para reabrir espacios de aprendizaje temporales para 700.000 niños con material escolar y actividades

gaza destruida Gaza sufrió una destrucción total de toda su infraestructura, además de la muerte de miles de civiles.

Secuelas de la guerra en la salud mental

Dos años de violencia extrema y constantes bombardeos israelíes han dejado a muchas familias sin hogar al que regresar.

La violencia también ha generado enormes necesidades físicas y psicológicas en Gaza, que las agencias de la ONU ya están atendiendo.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) subrayó que el millón de jóvenes de la Franja de Gaza necesita apoyo psicosocial y de salud mental.

La guerra ha devastado la sensación de seguridad, el desarrollo y el bienestar de los jóvenes, insistió el organismo, y muchos presentan síntomas de estrés severo, como retraimiento, pesadillas y enuresis.

Fuentes: ONU y Noticias Argentinas