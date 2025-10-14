Entran a la devastada Gaza unas 190.000 toneladas de ayuda humanitaria

Luego de la liberación de todos los rehenes que tenía cautivos Hamas, las agencias de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron que los suministros vitales están llegando a gran escala a Gaza, el devastado territorio palestino donde terminar con la hambruna es uno de los objetivos a corto plazo.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su profundo alivio por la liberación de esas personas, dos años después de los ataques de Hamás al sur de Israel, y reiteró su pedido sobre la liberación de los cuerpos de los rehenes fallecidos e instó a “todas las partes a aprovechar este impulso y a cumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego para poner fin a la pesadilla en Gaza”.
Alimentos, medicamentos y gas para cocinar
Por otra parte, se reportaron avances significativos en la llegada de ayuda a Gaza: “Está en marcha el aumento masivo de la ayuda humanitaria en Gaza”, señaló la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), y agregó que obtuvo la aprobación israelí para la entrada en la Franja de 190.000 toneladas de alimentos, artículos de refugio, medicamentos y otros suministros, 20.000 toneladas más de las acordadas previamente.
Por primera vez desde marzo, se permitió la entrada de gas para cocinar en Gaza. Asimismo, “más tiendas de campaña para familias desplazadas, carne congelada, fruta fresca, harina y medicamentos cruzaron a Gaza”, señalaron.
Desde el viernes hasta ayer, los trabajadores que supervisan los desplazamientos registraron casi 310.000 movimientos de personas desde el sur hacia el norte de Gaza.
Estos avances forman parte de un plan humanitario más amplio para incrementar los servicios esenciales de alimentación, salud, agua, alojamiento y educación, según describió el coordinador de la ONU para Ayuda de Emergencia.
Plan humanitario
- Asistencia alimentaria para 2,1 millones de personas, con raciones en especie, apoyo para panadería y cocina, restablecimiento de los medios de vida de pastores y pescadores, y ayuda en efectivo para 200.000 familias con el fin de fortalecer su dignidad y la posibilidad de elegir
- Programas de nutrición. Ampliación de las pruebas de detección y alimentos ricos en nutrientes para grupos vulnerables como niños, adolescentes y mujeres embarazadas o lactantes
- Restablecimiento de la atención sanitaria, incluyendo servicios, medicamentos esenciales, mejor vigilancia de enfermedades y ampliación de la atención de emergencia y materna, junto con trabajos de salud mental y rehabilitación
- Proyectos de agua y saneamiento para 1,4 millones de personas mediante la reparación de redes, sistemas de alcantarillado y gestión de residuos, además de la distribución de suministros de higiene
- Asistencia para el alojamiento de familias desplazadas y vulnerables, con tiendas de campaña, lonas impermeables y otros materiales de cara al invierno
- Impulso a la educación para reabrir espacios de aprendizaje temporales para 700.000 niños con material escolar y actividades
Secuelas de la guerra en la salud mental
Dos años de violencia extrema y constantes bombardeos israelíes han dejado a muchas familias sin hogar al que regresar.
La violencia también ha generado enormes necesidades físicas y psicológicas en Gaza, que las agencias de la ONU ya están atendiendo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) subrayó que el millón de jóvenes de la Franja de Gaza necesita apoyo psicosocial y de salud mental.
La guerra ha devastado la sensación de seguridad, el desarrollo y el bienestar de los jóvenes, insistió el organismo, y muchos presentan síntomas de estrés severo, como retraimiento, pesadillas y enuresis.
Fuentes: ONU y Noticias Argentinas